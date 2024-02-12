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Фото, Видео ⟩ В Швеции загорелся парк развлечений. Пострадали люди

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В Швеции загорелся парк развлечений
В Швеции загорелся парк развлечений Фото: RICHARD MELLQVIST/RICHARD MELLQVIST via REUTERS

По данным властей, в понедельник, 12 февраля, в крупнейшем парке развлечений в Гетеборге (Швеция) вспыхнул большой пожар, в результате которого 12 человек получили легкие ранения.

Полиция эвакуировала людей из отелей и офисов, которые находились рядом с тематическим парком Liseberg, и призвала жителей района оставаться в помещениях из-за дыма.

Галерея: Пожар в парке развлечений

По данным полиции, 12 человек, получивших легкие травмы, обратились за медицинской помощью в близлежащую больницу.

На кадрах с места происшествия видно пламя и взрывы, разрушающие горки аквапарка, а над городом поднимается черный дым.

"Пожар начался в одном из водных аттракционов", расположенном за пределами главного здания аквапарка, "а затем распространился по всему сооружению", — говорится в заявлении парка.

Причина пожара пока неизвестна.

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