Фото, Видео ⟩ В Швеции загорелся парк развлечений. Пострадали люди

Полиция эвакуировала людей из отелей и офисов, которые находились рядом с тематическим парком Liseberg, и призвала жителей района оставаться в помещениях из-за дыма.

Галерея: Пожар в парке развлечений

По данным полиции, 12 человек, получивших легкие травмы, обратились за медицинской помощью в близлежащую больницу.

The aqua complex of the country's largest amusement park caught fire in Gothenburg, Sweden. 12 people were injured. pic.twitter.com/rgFFKpKRUk — NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2024

На кадрах с места происшествия видно пламя и взрывы, разрушающие горки аквапарка, а над городом поднимается черный дым.

"Пожар начался в одном из водных аттракционов", расположенном за пределами главного здания аквапарка, "а затем распространился по всему сооружению", — говорится в заявлении парка.

Причина пожара пока неизвестна.

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