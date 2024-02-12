Ремонт поврежденного кабеля Estlink 2 потребует больше времени, чем рассчитывали

Устранение повреждения на эстонско-финском подводном электрокабеле Estlink 2, не работающем из-за повреждения с конца января этого года, потребует времени до конца марта - об этом говорится в опубликованном в понедельник, 12 февраля, биржевом сообщении Nord Pool, сообщает Rus.Postimees.
Ранее предполагалось, что ремонт кабеля завершится к концу февраля.
В первом часу ночи 26 января была обнаружена авария на связывающем Эстонию и Финляндию электрическом кабеле EstLink 2. В сотрудничестве между Elering и финским администратором сети электропередач Fingrid 28 января было определено потенциальное место аварии на эстонской стороне.
Система передачи электроэнергии EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий электропередачи постоянного тока, из которых около 12 километров - подземные кабели на территории Эстонии, около 147 километров - подводный кабель по дну Финского залива и около 14 километров - воздушные ЛЭП на территории Финляндии.
Передаточная мощность кабеля составляет 658 мегаватт.
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