"Я сверну горы, чтобы накормить ребенка". История жительницы Газы, которая растит детей в условиях войны

«Я все время боялась и нервничала. Я не концентрировалась на правильном питании для себя. Поэтому у меня не было молока для него, — говорит она. — Но я старалась».

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

Поскольку система водоснабжения в Газе практически не функционирует, молодые матери с трудом вырабатывают молоко из-за обезвоживания.

«Люди получают менее двух литров воды в день, и этого едва хватает, чтобы попить, не говоря уже о том, чтобы помыться», — говорит Найаран.

В Газу поступает недостаточно детской смеси. До войны Израиль ограничивал количество въезжающих коммерческих автомобилей, а теперь полностью прекратил их движение.

Это означает, что на рынке почти ничего не осталось. И хотя ООН отреагировала на это, отправив молочные смеси, грузовики с гуманитарной помощью впускают тоже ограниченно.

Из-за нехватки чистой воды UNICEF отправляет в Газу готовые детские смеси. Они безопаснее, но их сложнее перевозить большими партиями.

Через три дня после приезда Амаль пришлось покинуть дом своей матери и переехать в другое место неподалеку. Найти детскую смесь было непросто, но она ходила из магазина в магазин и в итоге нашла ее.