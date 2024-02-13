Почему Кремлю выгодны теории о болезнях, смерти и двойниках Путина?

В качестве экспертов этот вопрос газете комментируют Томас Грэм, советник Джорджа Буша по делам России в период президентства Джорджа Буша-младшего, и Эрик Грин, занимающий такую ​​должность в нынешней администрации президента Джо Байдена.

Оба эксперта полагают, что Кремль может использовать Соловья и его теории для заполнения информационного вакуума вокруг Путина сомнительной информацией в попытке дискредитировать последние независимые российские СМИ, решившие освещать теории Соловья.

Подобные теории выгодны Кремлю еще и потому, что в ситуации, когда ходят слухи о смерти или скорой смерти Путина, потребность Запада в усилении давления на Россию и Путина снижается.

Когда на прошлой неделе было опубликовано интервью американского политического обозревателя Такера Карлсона с Путиным, Соловей объявил, что Карлсон разговаривал с двойником Путина, который позже будет представлен миру как настоящий Путин.

"[Настоящий] Путин мертв, необратимо мертв, он больше не воскреснет, он останется в морозилке", - сказал Соловей.

Соловей впервые объявил о смерти Путина в прошлом году и с тех пор настаивает на том, что тело Путина находится в морозильной камере, а его место занял двойник. В свою очередь, фактическим лидером России стал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, который якобы организовал сокрытие тела Путина и замену его двойником.

Соловей также уже несколько лет говорит о различных проблемах со здоровьем Путина, в том числе о том, что он неизлечимо болен. Он подчеркивает, что его источниками являются "высокопоставленные лица".

Осенью 2022 года Россия объявила Соловья "иностранным агентом".

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