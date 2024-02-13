Видео ⟩ "Там живут бомжи". В доме в Пардаугаве оказались зарегистрированы несколько компаний

В квартире зарегистрированы строительные компании, сторонники философии итальянского ученого Марии Монтессори, а также поставщики услуг такси - SIA EB Building, Kaivis, Montessori māja, Seurem, TAPA-GA, TerInteriors, а также Vinsil.

Одна из жительниц дома рассказала передаче: "Есть квартира, где живут бомжи, которые собирают мусор и отходы и каждый день пьют спиртное, устраивают вечеринки с громкой музыкой. Прочитав брошенное мне в почтовый ящик письмо, я поняла: в этой квартире, где живут бомжи, зарегистрирована фирма. Оказалось, что соседи хорошо поработали и в своей однокомнатной квартире основали 10 фирм".

Поговорить с передачей решил проживающий в квартире брат ее владельца по имени Владимир. Он рассказал, что они с родственником больше не могут жить вместе, поэтому тот проживает в другом месте. Мужчина рассказал, что впервые слышит, что в квартире зарегистрирована компания. "Если есть проблема, нужно обращаться в Финансовую полицию", - сказал он журналисту передачи.

Случайно встреченная жительница дома рассказала, что примерно раз в месяц к дому подъезжают мужчины на дорогих автомобилях и беседуют с жильцами заброшенной квартиры.

Андрис Графс, вице-президент Балтийского института корпоративного управления, напоминает, что юридический адрес одновременно является визитной карточкой. В реестре предприятий указано, что коммерсант должен быть доступен по юридическому адресу. В настоящее время не проверяется, действительно ли владелец помещения дал согласие на регистрацию компании в конкретном доме.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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