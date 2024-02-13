"Он умер с нотами в руках": близкие о Юрисе Кулакове

Смерть легендарного латвийского музыканта и композитора, о которой было сообщено 12 февраля, потрясла его коллег и друзей. "Утром мы получили от его жены Лауры эту печальную новость о том, что Юрис фактически внезапно и неожиданно скончался. Это действительно большой удар и для группы Pērkons, и для почитателей его музыки", - сказал соратник Юриса Кулакова, музыкант Юрис Сеянс.

Он добавил, что Кулакова долгое время мучили различные проблемы со здоровьем, но он с ними как-то успешно справлялся: "Лаура сказала мне, что он умер с нотами в руках".



Дочь Юстине сообщила в Facebook, что прощание с музыкантом состоится 17 февраля, в субботу, в церкви Св. Магдалены с 9 часов, а месса пройдет с 10:30 до 11:30.



Юстине также написала трогательный пост:

"Композитор, мультиинструменталист, легенда...

Искренний и неординарный, стильный, творец, душа семьи, дитя природы и Бога, человеколюб и патриот. Упрямец, философ, интеллектуал, перфекционист, одиночка, гурман, обаятельный и постигающий бесконечность. Мой дорогой папа, наш дорогой "О папа"..

Больно осознавать, что мы больше не сможем встречаться, созваниваться по "дурацкому ватсапу", болтать и смеяться, спорить и обсуждать... Но я знаю, что Ты позаботишься о нас с небес, еще ярче осветив жизненный путь. Меня утешает то, что последние слова, которые мы сказали друг другу пару дней назад во время обычного разговора, были "Я люблю тебя".

Нас утешает то, что благодаря Твоей музыке Твой дух будет жить вечно.

Ты подарил своему народу незаменимое наследие, мы продолжим его беречь и приумножать. Мы любим тебя вечно.

Скорбим всей семьей вместе со всем латвийским народом".

Юрис Кулаковс скончался в возрасте 65 лет. В 1978 году он играл в ансамбле Menuets, основал инструментальную джаз-рок-группу Arka, создал рок-группу Pērkons, является автором множества хитов, а также автором музыки к нескольким спектаклям в Лиепайском, Национальном и Новом Рижском театрах.

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