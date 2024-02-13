Министр: цель - как можно скорее найти замену строителям больницы Страдиня

Руководство больницы заявило, что на этой неделе в одностороннем порядке расторгает договор со строительной фирмой Velve о строительстве нового больничного корпуса, обосновав решение задержкой строительных работ, некачественно выполненными работами и другими нарушениями. В свою очередь, Velve с упреками не согласна, причины задержки видит на стороне государства и обещает в случае необходимости судиться.

По мнению Абу Мери, очевидно, что строительные работы в больнице не идут вперед, все сроки нарушены и не заметно положительных перспектив. Предприятие тем временем утверждает, что сделало все возможное и в проблемах не виновато, но это неправда, считает министр.

Министр напомнил, что из-за затягивания строительных работ страна уже потеряла около 26 млн евро европейских средств и может потерять еще больше, если не представит Европейской комиссии доказательств, что пытается активизировать процесс.

В свою очередь, говоря об испытывающей финансовые проблемы Даугавпилсской больнице, министр сообщил, что продолжит переговоры с самоуправлением и новым правлением больницы и вскоре Министерство здравоохранения представит правительству доклад о потенциальной частичной передаче больницы в собственность государства, что может произойти во второй половине года.

В настоящее время еще продолжаются аудит и юридическое согласование решений, добавил Абу Мери.

Министр надеется, что во второй половине этого года жители уже ощутят снижение цен на компенсируемые медикаменты.

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