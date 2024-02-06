Больница им. Страдиня расторгает договор с компанией Velve. Фирма комментирует

Клиническая университетская больница им. Страдиня с 13 февраля расторгнет с SIA Velve договор о строительстве нового корпуса А2. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил временный совет больницы.
Как указал совет больницы, строительная компания не в состоянии выполнить обязательства по договору - не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы другие нарушения.
Договор о строительстве, который был заключен 27 августа 2020 года, будет расторгнут 13 февраля. В настоящее время больница готовится к приемке строительного объекта с 20 февраля.
Как указали в больнице, договор предусматривал сдачу нового корпуса в эксплуатацию еще весной 2023 года, однако по просьбе SIA Velve сроки несколько раз продлевались, что увеличивало стоимость строительства. Согласно последнему договору, подрядчик должен завершить строительство нового здания к 1 июня этого года, однако строительная компания вновь попросила перенести сроки, указав, что новая возможная дата завершения строительства - лето 2025 года. По мнению совета больницы, это свидетельствует о том, что подрядчик не в состоянии выполнить свои обязательства и завершить работы. Кроме того, возможности больницы продлевать сроки ограничены законом о государственных закупках.
Задержки сроков и неспособность строителей выполнить обязательства привели к крупным потерям - не освоено 26 млн евро из средств фондов ЕС в программный период 2014-2020 гг.
Как заявил председатель временного правления больницы Лаурис Видзис, в ситуации, когда строители длительно не могут выполнять обязательства, необходимо принимать радикальные решения, поскольку задержки приводят к финансовым потерям для государства, препятствуют оказанию достойного медицинского обслуживания населению и серьезно затрудняют повседневную работу больницы. Расторжение договора - единственный способ гарантировать, что новый корпус больницы будет наконец построен, при этом качественно.
Согласно договору, с SIA Velve будут взысканы неустойка и убытки, понесенные больницей в связи с тем, что нужно искать нового подрядчика для строительства корпуса, а также убытки, связанные с неосвоенными средствами ЕС. Подлежащая взысканию сумма еще подсчитывается.
Больница предпринимает необходимые шаги, чтобы обеспечить продолжение срочных строительных работ и как можно скорее найти другого подрядчика для скорейшего завершения строительства.
О принятом решение проинформированы Министерство здравоохранения и Кабинет министров. Председатель временного совета больницы Нормунд Станевич заявил агентству LETA, что предстоит много работы.
"Мы начали оценивать ответственность SIA Velve, потому что очевидно, что нам причинен ущерб. Во-первых, это финансовый ущерб, но также необходимы ремонтные работы в подвале, потому что мы не можем продолжать строить больницу, если в здании распространяется плесень. Ее нужно ликвидировать, и только потом мы сможем говорить об остальном", - сказал Станевич.
По его словам, больница постарается привлечь новую строительную компанию, которая закончит срочные работы, включая ликвидацию плесени, после чего будет начата процедура закупки для завершения строительства корпуса A2.
Согласно нынешним прогнозам больницы, строительство корпуса может быть завершено за 23-26 месяцев.
Руководитель строительных работ Валдис Кокс, комментируя решение больницы, заявил,
что SIA Velve категорически выступает против расторжения договора, и призвал ответственных должностных лиц подключиться к решению проблем столь важного общественного объекта.
"Аргументация, используемая заказчиком для обоснования расторжения договора, не выдерживает критики и является попыткой взвалить на застройщика свои промахи. В процессе строительства участвуют четыре стороны - заказчик, застройщик, строительный надзор и авторский надзор со стороны заказчика", - сказал Кокс, отметив, что на SIA Velve не может быть возложена ответственность за всех четверых.
Как указал Кокс, основные препятствия для продолжения работ были связаны с неспособностью заказчика в течение длительного времени решить вопросы, находящиеся в его компетенции, поэтому компания будет отстаивать свою позицию всеми законными способами.
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