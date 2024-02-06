Больница им. Страдиня расторгает договор с компанией Velve. Фирма комментирует

Задержки сроков и неспособность строителей выполнить обязательства привели к крупным потерям - не освоено 26 млн евро из средств фондов ЕС в программный период 2014-2020 гг.

Как заявил председатель временного правления больницы Лаурис Видзис, в ситуации, когда строители длительно не могут выполнять обязательства, необходимо принимать радикальные решения, поскольку задержки приводят к финансовым потерям для государства, препятствуют оказанию достойного медицинского обслуживания населению и серьезно затрудняют повседневную работу больницы. Расторжение договора - единственный способ гарантировать, что новый корпус больницы будет наконец построен, при этом качественно.

Согласно договору, с SIA Velve будут взысканы неустойка и убытки, понесенные больницей в связи с тем, что нужно искать нового подрядчика для строительства корпуса, а также убытки, связанные с неосвоенными средствами ЕС. Подлежащая взысканию сумма еще подсчитывается.

Больница предпринимает необходимые шаги, чтобы обеспечить продолжение срочных строительных работ и как можно скорее найти другого подрядчика для скорейшего завершения строительства.

О принятом решение проинформированы Министерство здравоохранения и Кабинет министров. Председатель временного совета больницы Нормунд Станевич заявил агентству LETA, что предстоит много работы.