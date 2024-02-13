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Полиция просит помощи в выяснении личности женщины с фотографии

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija.

Государственная полиция выясняет личность видимой на фотографии женщины, которая подозревается в незаконном использовании чужого платежного средства.

В случае, если вы ее узнали, Госполиция просит сообщить по номеру телефона 67086471, 67085980 или 110 или по электронной почте anastasija.bahtjukova@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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