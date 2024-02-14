Как удалось найти имя Каи Каллас в базе розыска МВД РФ, где работает следователь, который ведет в России уголовное дело премьера Эстонии, за что вообще ищут и почему Латвия стала лидером среди стран Балтии по количеству политиков, которые нужны следователям из Москвы. Об этом Rus.Postimees поговорил с соавтором расследования "Медиазоны", журналистом и редактором этого издания Максимом Литавриным.
Для абонентов
Автор расследования о розыске Каллас и других балтийских политиков МВД РФ: "Первый такой случай в истории"
13 февраля "Медиазона" опубликовала материал о том, сколько иностранцев в настоящее время объявлены в уголовный розыск в России. Сенсацией стала новость, что в этих списках оказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Rus.Postimees оперативно поговорил с соавтором расследования, в том числе о пропагандистском посыле действий путинских силовиков.