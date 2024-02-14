Над Одессой была перехвачена российская крылатая ракета

Во вторник, 13 февраля, ВВС Украины заявили, что перехватили российскую крылатую ракету над Одессой, не позволив ей поразить город.
Однако осколки перехваченной ракеты повредили два здания, сообщили в украинской армии.
Российский истребитель выпустил крылатую ракету H-59 над Черным морем в направлении Одессы.
Осколки ракеты повредили многоэтажку и пустующую новостройку, никто не пострадал, сообщили в администрации Одесской области.
Нападение произошло во второй половине дня. Обычно российские ракетные и беспилотные удары по Украине происходят ночью.
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