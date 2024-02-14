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Над Одессой была перехвачена российская крылатая ракета

rus.tvnet.lv
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AFP/SCANPIX

Во вторник, 13 февраля, ВВС Украины заявили, что перехватили российскую крылатую ракету над Одессой, не позволив ей поразить город.

Однако осколки перехваченной ракеты повредили два здания, сообщили в украинской армии.

Российский истребитель выпустил крылатую ракету H-59 над Черным морем в направлении Одессы.

Осколки ракеты повредили многоэтажку и пустующую новостройку, никто не пострадал, сообщили в администрации Одесской области.

Нападение произошло во второй половине дня. Обычно российские ракетные и беспилотные удары по Украине происходят ночью.

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