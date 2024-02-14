Видео ⟩ Полиция остановила водителя, у которого было 32 неоплаченных штрафа на 3000 евро

Программа Degpunktā отправилась в рейд вместе с сотрудниками муниципальной полиции Рижского самоуправления. В ходе рейда в районе улицы Краста и Южного моста полиция остановила водителя BMW, штрафы которого составляют несколько тысяч евро.
Сотрудники правоохранительных органов заметили BMW, буксирующий другой автомобиль той же марки без необходимых документов.
Обе машины управлялись молодыми людьми. При проверке документов выяснилось, что ни у кого из них нет водительских прав.
Также на счету одного из водителей BMW было 32 неоплаченных штрафа за превышение скорости - более трех тысяч евро.
На место происшествия была вызвана госполиция, которая взяла на себя дальнейшую работу.
Подробнее в сюжете Degpunktā!
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!