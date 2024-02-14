Видео ⟩ Полиция остановила водителя, у которого было 32 неоплаченных штрафа на 3000 евро

Сотрудники правоохранительных органов заметили BMW, буксирующий другой автомобиль той же марки без необходимых документов.

Обе машины управлялись молодыми людьми. При проверке документов выяснилось, что ни у кого из них нет водительских прав.

Также на счету одного из водителей BMW было 32 неоплаченных штрафа за превышение скорости - более трех тысяч евро.

На место происшествия была вызвана госполиция, которая взяла на себя дальнейшую работу.

Подробнее в сюжете Degpunktā!

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!