Санкции против России все больше ощущаются в сфере технологий, угрожая "технологическому суверенитету" России, которого требуют власти.
В 2023 году спрос со стороны российских компаний на ремонт жестких дисков, контроллеров, материнских плат и другого оборудования увеличился в пять раз, сообщает российское издание "Коммерсантъ". В сфере компьютерной техники Россия по-прежнему имеет огромную зависимость от комплектующих, производимых в "недружественных странах".
"В прошлом году 80% от общего количества заявок на ремонт пришлось на второе полугодие. Мы планируем развивать направление восстановления различных комплектующих. Новых запчастей на российском рынке нет либо они продаются по огромной цене. Скорее всего, к концу 2024 года рынок ремонта компьютерной техники превратится в золотую жилу", - поясняет руководитель компании Mobius Tehnologii Михаил Сизов.
В другой компании подтверждают, что за последние полгода значительно увеличился спрос на ремонт компьютерной техники. Чаще всего ремонту подлежат материнские платы и блоки питания. Дилеры оборудования в России больше не предоставляют никаких гарантий при покупке нового оборудования.
"У поставщиков есть выбор. Либо платите дополнительные налоги и везите технику на ремонт в другие страны, которые официально поддерживаются, либо проводите ремонт в России самостоятельно", - сказал Максим Копосов, руководитель Promobit.
Участники рынка отмечают, что в России нет запчастей для серверов и систем хранения данных.
А западные компании тщательно следят за тем, чтобы их изготовленные детали не попали в Россию, например, так делает американский производитель видеокарт Nvidia. В некоторых случаях можно приобрести новую запчасть, но ее замена обходится гораздо дороже, чем ремонт.
После начала войны в Украине и введения санкций российские заказчики стараются приобретать не только сами системы хранения данных и серверные платформы, но и запасные части (например, блоки питания), чтобы иметь необходимый резерв. Компании не собираются отказываться от технологий "недружественных стран", поскольку они также связаны с поддержкой программного обеспечения, позволяющего безопасно хранить критически важные данные.
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