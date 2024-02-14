В 2023 году спрос со стороны российских компаний на ремонт жестких дисков, контроллеров, материнских плат и другого оборудования увеличился в пять раз, сообщает российское издание "Коммерсантъ". В сфере компьютерной техники Россия по-прежнему имеет огромную зависимость от комплектующих, производимых в "недружественных странах".

"В прошлом году 80% от общего количества заявок на ремонт пришлось на второе полугодие. Мы планируем развивать направление восстановления различных комплектующих. Новых запчастей на российском рынке нет либо они продаются по огромной цене. Скорее всего, к концу 2024 года рынок ремонта компьютерной техники превратится в золотую жилу", - поясняет руководитель компании Mobius Tehnologii Михаил Сизов.

В другой компании подтверждают, что за последние полгода значительно увеличился спрос на ремонт компьютерной техники. Чаще всего ремонту подлежат материнские платы и блоки питания. Дилеры оборудования в России больше не предоставляют никаких гарантий при покупке нового оборудования.