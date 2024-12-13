Сегодня открывается новый пункт техосмотра CSDD

В мероприятии открытия примут участие представители Министерства сообщения, CSDD, Смилтенского самоуправления, фирмы Scantest и других заинтересованных сторон.

Пункт технического осмотра в Смилтене будет открыт и в субботу, 14 декабря, и будет работать до 16:00.

С понедельника, 16 декабря, станция техосмотра будет работать каждый рабочий день с 8:30 до 17:00.

Станция будет обслуживать автомобили полной массой до 3,5 тонны, или легковые автомобили.

RUS TVNET уже сообщал, что в апреле прошлого года в результате организованной CSDD публичной закупки были определены четыре компании, которые будут предоставлять услуги технического осмотра и строить новые станции технического осмотра в Риге для легковых и грузовых автомобилей, а также для легковых автомобилей в Смилтене и Ливаны.

SIA Scantest, SIA Autests, SIA Venttests и SIA Auteko & TUV Latvia - TUV Rheinland Grupa выиграли право предоставлять услуги технического осмотра в различных регионах Латвии для легковых и грузовых автомобилей. Контракты с соответствующими компаниями заключены сроком на 10 лет.

Также сообщалось, что оборот CSDD в прошлом году составил 60,023 млн евро, что на 13,8% больше, чем годом ранее, однако прибыль снизилась на 39,8% - до 3,953 млн евро.

CSDD является государственным акционерным обществом. CSDD регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером дирекции является Министерство сообщения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!