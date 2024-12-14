"Укрепились так, будто ОМОН идет!" Передача раскритиковала препятствия на мосту в Торнякалнсе

Передача отправилась на недавно закрытую для транспорта улицу Алтонавас, чтобы убедиться в том, что водители привыкли к изменениям в движении, и выяснить, какие альтернативы есть у едущих из Марупе в Ригу.

"Если посмотреть на оформление этих ремонтных работ, то понятно, что у кого-то в голове капуста. Этот бетон на ножке - переносной. Но как можно структурировать что-то временное рядом с чем-то, напоминающим просто январские баррикады?" - отмечает Тимротс.

Тимротс указывает, что передвижная полоса препятствий создана не в том месте - она мешает пешехода и в темное время суток может стать причиной травм. Кроме того, ведущий передачи указывает, что мостик все-таки не был закрыт для пешеходов и велосипедистов, поэтому непонятно, почему не была оставлена достаточно широкая щель между барьерами и бетонными блоками, чтобы было удобно передвигаться.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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