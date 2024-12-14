Цены на топливо в странах Балтии: где дешевле, а где дороже?

В Риге цены на топливо оставались стабильными, в Вильнюсе они выросли, а в Таллине снизились.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Таллине, затем в Риге и Вильнюсе. Дизельное топливо в конце рабочей недели было самым дорогим в Риге, затем в Таллине, а самым дешевым в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста в пятницу цены на 95-й бензин и дизельное топливо не изменились за неделю и составили 1,594 и 1,554 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина за неделю выросла на 2,8 % и составила 1,449 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла за неделю на 2,8 % и составила в пятницу 1,489 евро за литр.

В Таллине цена бензина на заправках Circle K в пятницу составила 1,599 за литр, что на 2,4% ниже, чем неделей ранее. Дизельное топливо подешевело за неделю на 2,6% до 1,509 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе остались неизменными и составили 0,805 и 0,749 евро за литр соответственно. В то же время в Таллине цена на автогаз выросла на 2 % до 0,765 за литр.

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