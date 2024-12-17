Видео В Юрмале остановили BMW. Водитель почти в три раза превысил скорость

Госполиция сообщает, что 16 декабря после 12:00 стражи порядка, осуществляя ежедневный надзор за движением, зафиксировали в Юрмале некоего водителя автомобиля BMW, который из Лиелупе по ул. Слокас в направлении ул. Друву ехал со скоростью 135 км/ч. Следует отметить, что на данном участке разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч.