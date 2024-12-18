Видео Водителя занесло на Лиепайском шоссе, машина перевернулась на крышу и упала в реку

"Я ехал со скоростью около 70 километров в час. Занесло. Я совершил ошибку, которую делают все: я автоматически затормозил. Этого не следовало делать. Я бы просто оказался в кустах", - рассказал водитель Игорь.

Произошло обратное. В результате торможения микроавтобус Игоря вылетел за трассу и, перевернувшись на крышу, оказался в реке.

В машине вместе с Игорем находились еще два пассажира. Из разбитого транспортного средства мужчины смогли выбраться самостоятельно. Помочь пострадавшим подбежали очевидцы, которые находились рядом с местом аварии.

"Хорошо, что живы. Это самое главное. Да, я был с коллегами, мне сегодня нужно было начать работу. Одного коллегу увезли в больницу. Говорят, что у него ужасно болит спина. У меня телефон утонул, даже позвонить никому не могу. Мы просто мокрые, вот в чем дело. Нам дали рабочие комбинезоны. Эта вода не такая уж теплая", - поделился водитель.

Автомобиль из реки вытащили пожарные, которые также зафиксировали утечку технических жидкостей и установили абсорбирующие и ограничивающие боны.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!