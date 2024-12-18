Видео Программа: есть несколько версий аварии грузовиков на Тинужском шоссе

Уже сообщалось, что в 7:00 полиция получила информацию о том, что в Кокнесской волости на автодороге Тинужи - Кокнесе произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии пострадали водители автомобилей.

Один из участвовавших в столкновении грузовиков доставлял продукты в два магазина Rimi в Екабпилсе.

Сообщается, что обоих водителей доставили в больницу. Медики подтверждают, что состояние пострадавших серьезное. На месте происшествия работало несколько бригад врачей.

"Медики оказали помощь обоим пострадавшим. Один из них находится в критически тяжелом состоянии под наблюдением специалистов, второй пострадавший в состоянии средней тяжести с различными травмами доставлен в медицинское учреждение", - пояснила представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня.

В результате столкновения были серьезно повреждены топливные баки обоих автомобилей, что создавало риск загрязнения окружающей среды. Пожарные позаботились о том, чтобы дизельное топливо не растеклось, на землю был насыпан абсорбент.

По одной из неофициальных версий аварии, один из грузовиков мог попытаться совершить обгон в неподходящий момент. В это время на асфальте был "черный лед", что затруднило торможение или ускорение, чтобы завершить маневр.

Хотя причины аварии пока точно не установлены, еще одним из факторов, повлиявших на столкновение, могла стать техническая неисправность автомобилей. А именно шины одного грузовика были в нормальном состоянии, а у другого в одном месте они почти полностью стертые.

Аварии на шоссе Тинужи - Кокнесе происходят нередко, утверждает местный житель Эрик, живущий неподалеку. У него есть свои предположения о причинах этой аварии. Возможно, у одного из грузовиков лопнула шина. Эрик уже научился отличать звук взрыва шин от любых других шумов.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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