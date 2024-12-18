В Цесисском крае грузовик смертельно травмировал пешехода

Как сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции, авария произошла приблизительно в 17:19 на Сигулдском шоссе. Полиция открыла по факту случившегося уголовное производство и выясняет обстоятельства.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано в общей сложности 173 дорожно-транспортных происшествий, в 13 авариях пострадали 14 человек, а в одном, уже упомянутом, есть погибший.

Как сообщалось, во вторник утром в Кокнесской волости Айзкраукльского края на Тинужском шоссе в столкновении двух грузовиков пострадали водители обоих транспортных средств.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что после столкновения в транспортных средствах оказались зажаты два человека. Пожарные-спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили их и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В результате аварии был поврежден топливный бак одного грузовика и из него вылилось примерно 100 литров дизельного топлива. С помощью абсорбента дизельное топливо было собрано.

В 8:59 вторника VUGD получила вызов в Бабитскую волость Марупского края, где в результате ДТП легковой автомобиль, опрокинувшись на крышу, оказался в водоеме. До приезда VUGD из транспортного средства своими силами выбрались три человека, один из которых пострадал. На месте аварии спасатели обнаружили утечку технических жидкостей и установили абсорбирующие и ограничительные боны. Позже автомобиль был поднят из водоема.

Во вторник VUGD выезжала на несколько ДТП: в Томскую волость Огрского края, где потерпел аварию один легковой автомобиль, в Брунавскую волость Баускского края и Кегумс Огрского края, где в нескольких отдельных местах произошли ДТП с участием в общей сложности пяти легковых автомобилей, а также в Плаканциемс Кекавского края, где за короткий промежуток времени в кювет съехали два легковых автомобиля.

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