Израиль начал авиаудары по Ливану

Израильская армия не предоставила подробностей об авиаударах, но ливанские СМИ сообщили о бомбардировках деревень на юге страны. Удары были нанесены вскоре после того, как семь человек были ранены на севере Израиля в результате обстрела с территории Ливана.

Фотограф новостного агентства AFP наблюдал, как медики и солдаты эвакуировали одного раненого из больницы в Цфате на военном вертолете.

Ливанская группировка "Хезболла" не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля, однако почти ежедневно обстреливает израильские военные позиции.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил во вторник, что обстрелы Израиля с юга Ливана прекратятся, "когда прекратится атака на сектор Газа и будет заключено перемирие" между палестинской террористической группировкой ХАМАС и Израилем. "Если они (Израиль) расширят конфронтацию, мы сделаем то же самое", - предупредил Насралла по телевидению.

"Я не знаю, когда разразится война на севере, но могу сказать, что ее вероятность в ближайшие месяцы гораздо выше, чем раньше", - признался в прошлом месяце начальник штаба израильской армии Херци Ха-Леви.

По данным агентства AFP, с начала войны между ХАМАС и Израилем 7 октября в Ливане были убиты по меньшей мере 243 человека, большинство из которых являются боевиками "Хезболлы", а также 30 мирных жителей.

С израильской стороны, по официальным израильским данным, погибли девять солдат и шесть мирных жителей.

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