В Риге могут ликвидировать 4 начальные школы и один детский сад

С 31 августа этого года Рижскую белорусскую начальную школу им. Янки Купалы ликвидируют, присоединив ее к 86-й Рижской средней школе. Также ликвидируют Рижскую Восточную начальную школу, а реализацию общеобразовательных программ передадут Рижской средней школе имени Рейнхолда Шмелинга.

Рижскую начальную школу Балтмуйжас также ликвидируют, а реализацию общеобразовательных программ передадут Рижской начальной школе Ильгуциемса. Также планируется ликвидировать Рижскую начальную школу им. Сергея Жолтокса, передав реализацию общеобразовательных программ Рижской 93-й средней школе.

31 августа Рижское дошкольное образовательное учреждение Saulespuķe будет присоединено к Рижской начальной школе "Даугава".

В свою очередь, с 1 сентября на улице Межциема, 41 будет создано Рижское дошкольное образовательное учреждение Auseklītis, которое возьмет на себя реализацию программ дошкольного образования Детско-юношеского центра IK Auseklis.

Как пояснили членам самоуправления, при оценке перспектив учебных заведений и будущих мер по улучшению сети школ муниципалитета на предстоящие учебные годы будет оцениваться объединение Межциемской начальной школы с Рижской 89-й средней школой, Рижской 74-й средней школы с 64-й Рижской средней школой и 1-й христианской начальной школы с Рижской школой Райниса.

Департамент образования, культуры и спорта также сообщает, что на данный момент невозможно предсказать судьбу рижской Чиекуркалнской начальной школы. В школе реализуются общеобразовательные и специальные образовательные программы, поэтому нет возможности удовлетворить минимальные требования по количественным показателям в классных группах. Поэтому теоретически школе может грозить закрытие.

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