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Суд оправдал обвиняемых во взяточничестве муниципальных полицейских Добельского края

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Взятка. Иллюстративное фото
Взятка. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Рижский окружной суд в начале февраля полностью оправдал трех сотрудников муниципальной полиции Добельского края, которые обвинялись по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство LETA.

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в ноябре 2020 года передало в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против трех сотрудников муниципальной полиции Добеле за требование и получение взятки.

По мнению обвинения, один инспектор полиции, возможно, потребовал у физического лица взятку в размере 300 евро, чтобы против родственницы физического лица не был начат уголовный процесс.

После требования взятки второй инспектор полиции подстрекал требующего взятку принять эту незаконную выгоду.

В свою очередь третий инспектор муниципальной полиции Добельского края, возможно, у того же физического лица потребовал взятку в размере 1500 евро, чтобы против его родственницы не было начато делопроизводство.

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