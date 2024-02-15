Прокурор оспорил оправдательное решение по делу Бондарса

Теперь дело предстоит рассмотреть Рижскому окружному суду. Суд уже получил дело, однако дата его рассмотрения еще не запланирована.

По версии прокуратуры, Бондарс, его жена и ныне покойный присяжный нотариус Лига Эглите в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору подделали и использовали поддельный документ, нанеся существенный ущерб охраняемым законом интересам истца.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Уголовное дело связано с договором Бондарса с женой, который гарантировал, что семейный дом не будет отобран в случае нанесения ущерба банку Latvijas krājbanka, который он когда-то возглавлял.

Сейчас уже вступило в силу решение о взыскании 15 миллионов евро с бывшего правления Latvijas krājbanka, в том числе с Бондарса, который считает это политической атакой на него.

В конце 2011 года у Latvijas krājbanka была обнаружена недостача в размере около 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро), и 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал Latvijas krājbanka неплатежеспособным. В связи с недостачей совет Комиссии рынка финансов и капитала принял решение приостановить все финансовые услуги, предоставляемые Latvijas krājbanka.

В уголовном процессе против нотариуса Эглите были установлены предусмотренные законом основания для ее уголовного преследования, но, учитывая, что Эглите умерла, уголовное преследование в отношении нее было частично прекращено.

Бондарс ранее заявил, что он не виновен, не совершал ничего плохого и не нарушал закон.

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