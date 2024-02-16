"Это просто грубые слова". Кто и как отравляет латвийскую среду Twitter

Около сотни анонимных аккаунтов в латвийском сегменте Twitter воспроизводят мнения праворадикальных активистов и политиков, агрессивно клевещут на политических оппонентов и распространяют ложь. Re:Baltica исследует, как эти голоса ненависти заполняют эфир, создавая впечатление доминирования своего мнения.
Когда два года назад Россия начала полномасштабную войну в Украине, учитель музыки Марцис Кулис (54 года) понял, что необходимо действовать. Знакомые вступили в Земессардзе. Ему не позволяло здоровье. Кулис выбрал другой способ защитить Латвию - силой слова. Он стал активно действовать в микроблоге Twitter, который теперь называется X. В отличие от Facebook там была "более мягкая цензура", объясняет Кулис.
Вместе с бывшей коллегой по партии Лианой Лангой он борется за "дерусификацию" (atkrieviskošana) Латвии, или искоренение русского языка из публичного пространства. В сентябре прошлого года с латвийским флагом в одной руке и мегафоном в другой Кулис выступил на пикете против продления срока сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России.
В виртуальном мире излюбленными мишенями Кулиса и его единомышленников являются правящие политики ("тряпка, а не премьер-министр"), иммиграция ("Силиня втихаря привозит черных и получерных") и средства массовой информации, особенно общественные. Кулис называет их "союзниками путинских рашистских орд" и "скрыто пророссийскими". Его единомышленники еще жестче: "социальные выродки", "коррумпированные", "прокремлевские ватные журналисты" и "моральные уроды".