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"Это просто грубые слова". Кто и как отравляет латвийскую среду Twitter

Фото: Re:baltica
Inga Spriņģe, Re:Baltica
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Около сотни анонимных аккаунтов в латвийском сегменте Twitter воспроизводят мнения праворадикальных активистов и политиков, агрессивно клевещут на политических оппонентов и распространяют ложь. Re:Baltica исследует, как эти голоса ненависти заполняют эфир, создавая впечатление доминирования своего мнения.

Когда два года назад Россия начала полномасштабную войну в Украине, учитель музыки Марцис Кулис (54 года) понял, что необходимо действовать. Знакомые вступили в Земессардзе. Ему не позволяло здоровье. Кулис выбрал другой способ защитить Латвию - силой слова. Он стал активно действовать в микроблоге Twitter, который теперь называется X. В отличие от Facebook там была "более мягкая цензура", объясняет Кулис.

Вместе с бывшей коллегой по партии Лианой Лангой он борется за "дерусификацию" (atkrieviskošana) Латвии, или искоренение русского языка из публичного пространства. В сентябре прошлого года с латвийским флагом в одной руке и мегафоном в другой Кулис выступил на пикете против продления срока сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России.

Слева направо: активисты Новой консервативной партии (JKP) Лиана Ланга, Андрис Витолс и Марцис Кулис (с мегафоном) на пикете в сентябре 2023 года. В настоящее время Ланга использует свою популярность в Twitter, чтобы баллотироваться в качестве одного из локомотивов на выборах в Европейский парламент. Эта партия на последних выборах в Сейм не попала в него.
Слева направо: активисты Новой консервативной партии (JKP) Лиана Ланга, Андрис Витолс и Марцис Кулис (с мегафоном) на пикете в сентябре 2023 года. В настоящее время Ланга использует свою популярность в Twitter, чтобы баллотироваться в качестве одного из локомотивов на выборах в Европейский парламент. Эта партия на последних выборах в Сейм не попала в него. Фото: Dainis Bušmanis, Latvijas Mediji

В виртуальном мире излюбленными мишенями Кулиса и его единомышленников являются правящие политики ("тряпка, а не премьер-министр"), иммиграция ("Силиня втихаря привозит черных и получерных") и средства массовой информации, особенно общественные. Кулис называет их "союзниками путинских рашистских орд" и "скрыто пророссийскими". Его единомышленники еще жестче: "социальные выродки", "коррумпированные", "прокремлевские ватные журналисты" и "моральные уроды".

Фото: Ekrānšāviņš

Большая часть единомышленников Кулиса в виртуальной войне - это пенсионеры, патриотически настроенные люди, имеющие много свободного времени. Re:Baltica пришла к такому выводу, сравнив фотографии с пикетов и посты в Twitter, в том числе идентифицировав людей с помощью программы распознавания изображений Pimeyes.

Кулис признает, что некоторые Twitter-активисты скрываются под вымышленными именами. "Не все такие смелые. Люди помнят ГУЛАГ, депортации, допускают, что оккупация может повториться. Те, кто засветится, я думаю, нас тоже внесут в какие-то списки", - поясняет Кулис для Re:Baltica.

Фото с пикета, в котором участвуют некоторые из 167 владельцев аккаунтов. Например, @ugis_uga99 сам заявил, что был там. Других Re:Baltica идентифицировала с помощью программы распознавания изображений Pimeyes.
Фото с пикета, в котором участвуют некоторые из 167 владельцев аккаунтов. Например, @ugis_uga99 сам заявил, что был там. Других Re:Baltica идентифицировала с помощью программы распознавания изображений Pimeyes. Фото: LETA

У анонимности есть еще одно преимущество: легче нападать и очернять инакомыслящих. Кроме того, никто не знает, за сколькими аккаунтами прячется один и тот же человек.

Кулис наиболее активен в Twitter, когда проводит несколько часов в междугородних автобусах по дороге на работу. Затем он слушает финансовые передачи, смотрит YouTube о событиях в Украине и воюет в Twitter. Бывают дни, когда он публикует десятки постов.

Так произошло и 19 августа.

Порновранье

В прошлом году дискуссии о пригодности Силини на должность главы правительства начались в Twitter еще до официального выдвижения. Портал Nra.lv без каких-либо объяснений переиздал сюжет Nekā personīga трехлетней давности о ее ответственности за задержку строительства забора на восточной границе, когда она занимала пост парламентского секретаря Министерства внутренних дел. Второй темой стала дружба с женой оппозиционного политика Айнара Шлесерса, третьей - высказывания несколько лет назад о миграционной политике.

Однако громче всего прозвучала четвертая тема - намеки на ее "отношения с совладельцем" компании такси, одним из дополнительных бизнесов которого была проституция, и каким-то криминальным авторитетом. Эти слухи опубликовал некий профиль @JānisPlūme.

Фото: Ekrānšāviņš

Портал Nra.lv собирает эти намеки, добавляет также вопрос о предполагаемом "сотрудничестве" Силини с режиссером порнофильмов Пьером Вудманом и публикует в виде статьи от 18 августа, ссылаясь на "новости, циркулирующие в Интернете".

"Это ложь и дезинформация", - рассказал Re:Baltica об инциденте пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс.

Но в Twitter это распространялось со скоростью лесного пожара.

Анонимный профиль @heinrih5 пишет: "Разве этот Пьер Вудман не был "режиссером" специфических сцен?" Другой анонимный аккаунт @Guncha публикует обнаженное фото с женщиной, похожей на Силинию. @Brafijs1 заключает, что Латвия будет выделяться "президентом-геем и проституткой премьер-министром", а @Anti_vi_rus заявляет, что "в Сейме и правительстве все и так являются политическими проститутками".

Днем позже Nra.lv публикует вторую статью "Публичная запись с кастинга фильма Вудмана", в которой изложены мнения двух пользователей Twitter о первой статье и добавляется ссылка на страницу порнофильма.

Его перепечатывают местные прокремлевские СМИ, а вскоре и кремлевский пропагандистский телеканал посвятит ему час. Участники, в том числе переехавший в Москву экс-политик и журналист Андрей Мамыкин и другие пропагандисты, смотрят фрагмент порнографического фильма и судят о сходстве с Силиней. После этого эфира Служба госбезопасности возбудила уголовное дело за возможную клевету на премьер-министра, расследование продолжается до сих пор.

Музыкант Кулис также поспешил написать в Twitter о Силине и порно. Доверившись NRA. "У меня тоже челюсть отпала, потому что казалось, что что-то подобное придумать…", - рассказывает Кулис Re:Baltica. Когда стало ясно, что эта история - ложь, я "стер, где смог".

В академическом мире таких пользователей социальных сетей, как Кулис, называют усилителями (amplifiers - англ.). Они активно комментируют и делятся контентом, созданным лицами определяющими повестку дня (agenda setters - англ.).

Чтобы оценить, сколько усилителей и лиц определяющих повестку дня было в дискуссии о Силине, Re:Baltica при помощи специальной программы Meltwater проанализировала твиты с ключевыми словами "Evika Siliņa" в течение месяца с 17 августа по 15 сентября, когда она сформировала правительство.

Всего было опубликовано около 19 000 твитов, созданных почти 2500 аккаунтами.

Из них Re:Baltica выбрала наиболее активные профили, опубликовавшие более 25 твитов. В результате осталось всего 167 аккаунтов. Среди них был и Марцис Кулис.

Это небольшое количество аккаунтов создало половину всех твитов - более 9500.

Re:Baltica оценила тон твитов с помощью искусственного интеллекта, распределив их по категориям "положительный", "негативный" или "нейтральный". 91% из всех твитов были негативными.

Просмотрев каждый из этих профилей, около 100 оказались анонимными. Некоторые из них лишь ретвитили чужие посты, другие активно комментировали и ругались.

Анонимный аккаунт @Gaumigais_Joks называет Силиню "прогрессивным мусорщицей" и "потаскухой", @n_karklinz "старой пердуньей" в политике, а @Gaidis_Kukulis заявил, что "Силиня больна на голову".

Фото: Ekrānšāviņš

"Было ощущение, что кампания уже подготовлена ​​и ждут момента запуска", - вспоминает Re:Baltica один из сотрудников пиар-команды Силини. Он не хочет называть свое имя, потому что ушел из политики. "Многие аккаунты выглядели как интернет-тролли - практически без собственного контента, со странной картинкой. Спрашивали: "Когда она признается?" И это размножали на профили реальных людей с большим количеством подписчиков, таких как Лато Лапса, Элита Вейдемане".

Около 100 анонимных аккаунтов, выявленных Re:Baltica, составляют лишь малую часть от общего числа пользователей этой платформы в Латвии (около 140 000, по данным Kantar). Однако они очень активны и настолько агрессивны по отношению к инакомыслящим, что делают другое мнение незаметным, нормализуют агрессию и создают иллюзию большинства их мнения.

Омбудсмен общественных СМИ Латвии, профессор Рижского университета им. Страдиня в сфере коммуникации Анда Рожукалне, которая сама была целью этой агрессивной группы в Интернете, называет это цифровым моббингом.

"Никакой ответственности и последствий нет. Происходит влияние на общественное мнение. На социальном уровне истощается среда для общественных дискуссий, люди и группы не могут принимать решения, а развитие общества задерживается".

Миф о 100 000 гастарбайтерах

Слухи о порно были чистой выдумкой, но создание образа Силини как политика, который откроет границы для массового наплыва мигрантов, основываются на интерпретации определенных фактов.

История с мигрантами начинается с анонимного аккаунта @546f436f6465, который публикует фрагмент интервью 2015 года из дискуссии на латвийском христианском радио. Силиня рассказывает о кризисе беженцев того времени в Европе и о готовности Латвии принять прибывших по установленной ЕС квоте. Твит был просмотрен 12 000 раз.

Однако опубликованное @SuipeJanis видео, на котором темнокожий мужчина врывается в квартиру с ножом, вроде как в Швеции, становится в шесть раз популярнее. "Ура Эвике и "Единству", - пишет автор, баллотировавшийся на последних выборах в Рижскую думу от партии Национальный союз "Справедливость" (Nacionālā Savienība "Taisnīgums").

Среди наиболее популярных - также твит Ланги, в котором она призывает подписать меморандум "против антинациональной, разрушающей Латвию, леволиберальной политики", поскольку Силиня призывает "привезти в Латвию 100 тысяч гастарбайтеров".

Фото: Ekrānšāviņš

На вопрос, откуда взялись данные о 100 000 мигрантов, Ланга прислала Re:Baltica ссылку на статью TVNET о том, что Латвии уже "вчера" нужны 100 000 трудовых мигрантов, и на статью LSM, в которой Силиня говорит, что правительству придется согласиться о "необходимом количестве трудовых мигрантов".

На замечание, что ни в одном из источников Силиня не говорит о ввозе 100 тысяч гастарбайтеров, Ланга отвечает Re:Baltica: "Общество фиксирует информацию комплексно, соединяя различные источники информации, особенно в моменты, когда оно чувствует угрозу".

В конце августа аккаунт Силини заблокировал Лангу и ряд ее сторонников.

"Как хорошо все-таки, что эта сука (простите меня, собачки) заблокировала меня здесь", - написал один из них, анонимный аккаунт @NodusGordius.

"Это сделал я. Это было спонтанное решение, потому что они начали массово нападать", - рассказал тогдашний человек от коуммуникаций премьер-министра. В качестве оправдания своих действий он отправляет приговор суда, в котором говорится: "Допускается значительная, но не безграничная критика политика".

Музыкант Кулис также поддержал в виртуальном бою своего бывшего однопартийца Лангу. В предыдущем созыве он в Рижской думе представлял JKP, но сейчас беспартийен из-за разногласий по ряду вопросов.

"По мнению Эвики Силини, латвийскому народу пришлось упорно трудиться в течение 30 лет (..), чтобы теперь буквально подарить это хрупкое благополучие 200 тысячам мигрантов из других стран, ворам, насильникам, убийцам?", - 19 августа прошлого года написал Кулис.

Однако такие усилители, как Кулис, обычно не имеют особенно большого влияния. Оно есть у второй группы - лиц, определяющих повестку дня.

Сага с realNepareizais

Re:Baltica также проанализировала самые популярные твиты и посты с наибольшей активностью за месяц, когда было сформировано правительство Силини. Их авторы квалифицируются как определяющие повестку дня.

Публикации журналистов и средств массовой информации также получили высокие охваты, но не вызвали большого отклика. То есть у них нет идеологически настроенных последователей в Twitter, которые тут же множат их контент и комментарии. Лиана Ланга, Элита Вейдемане, Лато Лапса и несколько анонимных аккаунтов оказались в верхней части списка с наибольшим вовлечением.

Твиты с наибольшей вовлеченностью с 17 августа по 15 сентября 2023 г.

Фото: Ekrānšāviņš

Самый популярный - realNepareizais. Твиты этого анонимного аккаунта посвящены многим политическим темам и пользуются популярностью, поскольку за прошедшие годы у него появилось большое количество активных подписчиков. Одна из тактик аккаунта - распространять темы, начатые политиками правого толка, и контент, который им выгоден. Нельзя с уверенностью заявлять, что обе группы - Национальная консервативная партия и полуанонимная группа в Twitter - координируют свои действия. Однако видно, что обе воспроизводят контент друг друга.

Один из приемов "Армии Твиттера" - использование исторических цитат без контекста.

Например, в ходе формирования правительства realNepareizais еще больше активизировал дискуссию, начатую политиками Национального объединения, о соответствии кандидата от прогрессивной партии Андриса Спрудаса на должность министра обороны.

"Я иронизирую по поводу этих шарлатанских звезд нашей реальной политики", - таким комментарием realNepareizais сопроводил твит с интервью Спрудса на русском языке для Radio Baltcom в 2014 году, в котором говорилось, что "в Латвии не будет военных баз, потому что они могут стать элементом эскалации и без того напряженных международных отношений".

Спрудс письменно ответил Re:Baltica, что цитата вырвана из контекста.

Этот твит realNepareizais был ретвитнут 100 раз другими пользователями соцсети. Когда ту же цитату Спрудса чуть позде опубликовал учитель музыки Кулис - только 14 раз.

Фото: Ekrānšāviņš

Re:Baltica обратила внимание на аккаунт realNepareizais еще в прошлом году, когда он оказал значительное влияние на создание давления с целью аннулировать лицензию российского независимого канала "Дождь", который базировался в Латвии.

Фрагмент видео, в котором журналист "Дождя" призывает поддержать российскую армию, первым ретвитнул депутат Национального объединения Эдвинс Шноре в декабре 2022 года, однако разговор продвигал realNepareizais. Если проанализировать все твиты 2022 года, посвященные телеканалу "Дождь", то профиль realNepareizais упоминается почти в 40% из них.

Учитывая популярность твитов этого аккаунта, Re:Baltica решила выяснить, кто он такой и какова его мотивация.

По его записям становится понятно, что человек регулярно перемещается между Лиепаей и Даугавпилсом. Регулярно путешествует. 11 ноября прошлого года в аккаунте было опубликовано видео с места памяти полководца Оскара Калпакcа. На фотографии с мероприятия Re:Baltica опознала мужчину, который мог быть автором аккаунта realNepareizais.

Когда автор статьи обратилась к анонимному аккаунту с просьбой об интервью, назвав его по имени, владелец аккаунта realNepareizais удалил контент. В свою очередь, аккаунт с настоящим именем Гунтарс Стинка сообщил, что журналистка Re:Baltica интересовалась им в контексте realNepareizais. Когда другие пользователи Twitter упрекнули его в том, что ему не хватило смелости признать, что аккаунт действительно принадлежит ему, Стинка ответил: "Я? Испугался? Этой глупой утки?".

Фото: LNB arhīvs, “Brīvā Latvija” 08.1992.

В потоке твитов, продолжавшемся несколько недель, Стинка пишет, что в конце 1980-х годов он был одним из активистов "Атмоды" на лиепайской направлении, организовал Марш мира от Айрите до локатора Скрунды, участвовал в реставрации мемориала Калпака. Однако в архивах прессы того времени есть и предупреждение иностранных латышей о том, что Стинка с одним из членов присвоили или потратили собранные пожертвования на свои нужды. Стинка не ответил Re:Baltica на эти обвинения.

В начале 1990-х Стинка и упомянутый в публикации член покинули Лиепаю и занялись туристическим бизнесом во Франции. У них был разный бизнес в нескольких странах, но главный в Латвии - трудоустройство за границей. У латвийской фирмы есть офисы в Лиепае и Даугавпилсе, что также объясняет регулярное появление обоих городов в его твитах.

Стинка не ответил на вопрос о том, почему он пишет в Twitter анонимно.

Однако в группе активистов Twitter началась буря возмущения по поводу того, что журналистка Re:Baltica нарушает право realNepareizais на сохранение анонимности. Одновременно с этим неизвестный пытался взломать аккаунт автора статьи в Twitter и выслал волну спама. Лато Лапса, осужденный за преследование человека в двух судебных инстанциях, называет автора статьи "заезженной проституткой Спринге", а курируемый им портал pietiek.com "торжественно обязуется опубликовать об этой грязной суке абсолютно все, что вы, дорогие читатели, напишите по поводу этого мерзкого существа".

Фото: Ekrānšāviņš

Отравленная среда

"Анонимный аккаунт означает, что вы не несете ответственности за свои слова. Человек не рискует своей личной репутацией, если распространяет неверную или искаженную информацию, ругается или разжигает ненависть", - объясняет политолог Ивета Кажока, чей аналитический центр Providus, возглавляемый ею, провел исследование кампаний в социальных сетях в контексте инициативы роспуска Сейма в конце прошлого года.

"На заре Twitter в Латвии стандарты публичного обсуждения были явно выше", - заключает Кажока. "Но среди создателей контента чаще появлялись анонимные аккаунты, и в результате культура обсуждения упала до уровня собачьей будки".

Тем временем Кулис, имеющий две степени магистра музыки, считает, что ненормативная лексика допустима, поскольку по соседству идет война. В архиве YouTube показано, что 18 лет назад кларнетист Кулис вместе с Вестардом Шимкусом за клавишами покорял сердца слушателей музыкой Бартока. Теперь он встречается со своими единомышленниками на пикетах и воюет в виртуальной среде, поскольку опасается, что потеря независимости Латвии весьма вероятна.

"По сравнению с теми ужасами, которые творятся в Украине, это даже не агрессия. Это просто грубые слова", - сказал Кулис Re:Baltica.

Он продолжает активно писать - не только в Интернете, но и в СГБ, омбудсмену государственных СМИ. Последний случай касаелся ведущего радиостанции классической музыки Latvijas Radio 3, цвет свитера которого напомнил ему российский флаг.

Мнение Марциса Кулиса после прочтения статьи

"Черные и получерные" - это не совсем мое "высказывание".

Поясняю: Для меня в разы важнее вопросы ликвидации последствий люстрации и оккупации, государственного языка и правовой базы Конституции, Закона о гражданстве и Закона о языке для всех, от которых зависит репатриация враждебно настроенных колонизаторов, но в вашей статье об этом нет ни слова. Аккаунт ведь называется "stop russians". Те русские, чей царь оправдывает вторжение Гитлера в Польшу, потому что поляки были непримиримы... У нас самый высокий процент мигрантов и колонизаторов в ЕС - 38%. Поэтому любая будущая политика открытых дверей опасна для национальной идентичности Латвии, как это определено в преамбуле Конституции и только. Других претензий к расам или народам у меня нет, но в Вашей статье такой мысли нет. Вы назвали меня расистом и сексистом, но я не такой - я националист и патриот.

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