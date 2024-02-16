"Это просто грубые слова". Кто и как отравляет латвийскую среду Twitter

"По сравнению с теми ужасами, которые творятся в Украине, это даже не агрессия. Это просто грубые слова", - сказал Кулис Re:Baltica.

Он продолжает активно писать - не только в Интернете, но и в СГБ, омбудсмену государственных СМИ. Последний случай касаелся ведущего радиостанции классической музыки Latvijas Radio 3, цвет свитера которого напомнил ему российский флаг.

Мнение Марциса Кулиса после прочтения статьи

"Черные и получерные" - это не совсем мое "высказывание".

Поясняю: Для меня в разы важнее вопросы ликвидации последствий люстрации и оккупации, государственного языка и правовой базы Конституции, Закона о гражданстве и Закона о языке для всех, от которых зависит репатриация враждебно настроенных колонизаторов, но в вашей статье об этом нет ни слова. Аккаунт ведь называется "stop russians". Те русские, чей царь оправдывает вторжение Гитлера в Польшу, потому что поляки были непримиримы... У нас самый высокий процент мигрантов и колонизаторов в ЕС - 38%. Поэтому любая будущая политика открытых дверей опасна для национальной идентичности Латвии, как это определено в преамбуле Конституции и только. Других претензий к расам или народам у меня нет, но в Вашей статье такой мысли нет. Вы назвали меня расистом и сексистом, но я не такой - я националист и патриот.