На рассмотрение вынесен вопрос о переименовании улицы Маскавас

Как Ратниекс сообщил агентству LETA, этот вопрос может быть рассмотрен уже сегодня на заседании комитета по финансовым и административным делам.

Улицу Маскавас предлагается переименовать в улицу Латгалес. С учетом того, что в Риге уже есть улица Латгалес, эту улицу планируется переименовать в честь Яниса Клидзейса - латгальского писателя и поэта.

Как сообщил Ратниекс, небольшой участок улицы Маскавас от улицы 13 Января до Островного моста он предлагает переименовать в улицу Ластадияс.

По словам вице-мэра, в самоуправление поступают звонки с призывами переименовать улицу Маскавас, в том числе получена поддержка от объединения Latgolys Saeima для ее переименования в улицу Латгалес.

Депутаты думы намерены внести на рассмотрение вопрос о переименовании еще нескольких улиц. Заместитель председателя думы Линда Озола ("Код для Риги") предлагает переименовать улицу Пушкина в честь латышского лингвиста Карлиса Миленбахса, Нил Йостс ("Новое Единство") - переименовать улицу Тургенева в честь художника Вильгельма Пурвитиса, депутат Каспарс Спунде (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) - переименовать улицу Лермонтова в честь латышского поэта Вилиса Плудониса, а депутат Давис Сталтс ("Код для Риги") - переименовать улицу Гоголя в честь латышского издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!