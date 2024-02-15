Ранее отданная на списание машина вернулась на улицы. Как так?

Мужа Лелде полтора год назад удивил странный запах, шедший от ее автомобиля BMW. При открытии капота стал виден дым. Были проинформированы ответственные службы и вызван эвакуатор, а спустя какое-то время страховщики выплатили хозяйке компенсацию, так как в ремонте автомобиля не было экономического обоснования. Однако машина вернулась в дорожное движение без информации о ее прошлом, сообщает передача Bez tabu.