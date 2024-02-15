Ранее отданная на списание машина вернулась на улицы. Как так?

Мужа Лелде полтора год назад удивил странный запах, шедший от ее автомобиля BMW. При открытии капота стал виден дым. Были проинформированы ответственные службы и вызван эвакуатор, а спустя какое-то время страховщики выплатили хозяйке компенсацию, так как в ремонте автомобиля не было экономического обоснования. Однако машина вернулась в дорожное движение без информации о ее прошлом, сообщает передача Bez tabu.
Вскоре после получения компенсации от страховщиков семья на одном из интернет-порталов заметила объявление о продаже автомобиля.
Машина спустя полтора года снова прошла техосмотр и вернулась на улицы, несмотря на то, что ранее она была признана неподлежащей ремонту.
Ни на сайте CSDD, ни, ни на сайте страховщиков информации о задымлении автомобиля на стоянке и других повреждениях нет.
Представитель страховщиков указал передаче, что в случае этого автомобиля причина передачи на списание была экономической, а не технической.
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