Чт, 15.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Ранее отданная на списание машина вернулась на улицы. Как так?

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

Мужа Лелде полтора год назад удивил странный запах, шедший от ее автомобиля BMW. При открытии капота стал виден дым. Были проинформированы ответственные службы и вызван эвакуатор, а спустя какое-то время страховщики выплатили хозяйке компенсацию, так как в ремонте автомобиля не было экономического обоснования. Однако машина вернулась в дорожное движение без информации о ее прошлом, сообщает передача Bez tabu.

Вскоре после получения компенсации от страховщиков семья на одном из интернет-порталов заметила объявление о продаже автомобиля.

Машина спустя полтора года снова прошла техосмотр и вернулась на улицы, несмотря на то, что ранее она была признана неподлежащей ремонту.

Ни на сайте CSDD, ни, ни на сайте страховщиков информации о задымлении автомобиля на стоянке и других повреждениях нет.

Представитель страховщиков указал передаче, что в случае этого автомобиля причина передачи на списание была экономической, а не технической.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх