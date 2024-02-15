PTAC вновь взялся за инфлюенсеров: выявлены нарушения

Центр защиты прав потребителей (PTAC) проверил популярных латвийских блогеров на предмет скрытой рекламы и коммерции. И обнаружил 9 нарушений в действиях инфлюенсеров. Проверка проводилась в рамках инициативы Еврокомиссии Sweep с 27 октября по 27 ноября.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) проверил популярных латвийских блогеров на предмет скрытой рекламы и коммерции. И обнаружил 9 нарушений в действиях инфлюенсеров. Проверка проводилась в рамках инициативы Еврокомиссии Sweep с 27 октября по 27 ноября.
Во время проверки Центр изучил профили 21 инфлюенсера: основной упор был сделан на выявление предоставляемой коммерческой информации.
Комментируя нарушения в PTAC заявляют, что блогеры опубликовали в социальных сетях информацию, которую можно рассматривать как рекламу, адресованную потребителям, однако не дополнили ее соответствующими указаниями о коммерческом характере таких сообщений. Опубликованные посты, которые де факто являются рекламой, не содержали соответствующих хэштегов, таких как "#реклама", "#рекламная статья", "#спонсировано"» и т.п.
При этом в 14 случаях инфлюенсеры использовали якобы "рекламные" обозначения, которые не отвечают требованиями. Например, у семи блогеров в Instagram стояли хэштеги "#ad", которые хотя и являются аббревиатурой от английского слова advertisement, недостаточно наглядны и непонятны латвийским потребителям.
Еще в четырех случаях блогеры указывали в публикациях коммерческого характера в Instagram тег "#продвижение", а также в шести случаях использовали "#Collab", что, как подчеркивает PTAC, тоже непонятно латвийским потребителям.
В девяти случаях PTAC направил блогерам письма с требованием обеспечить соответствие коммерческих объявлений нормативным актом и четко информировать потребителей о рекламном характере публикаций.
По результатам проверок в рамках проекта Sweep, а также оценивая ситуацию в сфере инфлюенсер-маркетинга в 2023 году, PTAC пришел к выводу, что ситуация на рынке улучшилась: многие блогеры стараются указывать на информацию рекламного характера.
Основной целью проекта Sweep было выявление опубликованной в социальных сетях информации, которая может вводить потребителей в заблуждение. Согласно критериям, указанным в инструкции Еврокомиссии, включающей популярность инфлюенсеров и количество их подписчиков, PTAC выбрал для проверки 21 блогера, работающего в сетях Instagram, Facebook, TikTok и YouTube.
Надзирать за инфлюенсерами, мониторить соцсети и наводить порядок на рынке PTAC начал в 2019 году. Несколько блогеров было оштрафованы. В основном речь шла о суммах в 1 - 1,5 тысячи евро, однако был наложен и рекордный штраф в 15 тыс. евро.
p>