PTAC вновь взялся за инфлюенсеров: выявлены нарушения

Комментируя нарушения в PTAC заявляют, что блогеры опубликовали в социальных сетях информацию, которую можно рассматривать как рекламу, адресованную потребителям, однако не дополнили ее соответствующими указаниями о коммерческом характере таких сообщений. Опубликованные посты, которые де факто являются рекламой, не содержали соответствующих хэштегов, таких как "#реклама", "#рекламная статья", "#спонсировано"» и т.п.



В девяти случаях PTAC направил блогерам письма с требованием обеспечить соответствие коммерческих объявлений нормативным актом и четко информировать потребителей о рекламном характере публикаций.



По результатам проверок в рамках проекта Sweep, а также оценивая ситуацию в сфере инфлюенсер-маркетинга в 2023 году, PTAC пришел к выводу, что ситуация на рынке улучшилась: многие блогеры стараются указывать на информацию рекламного характера.



Основной целью проекта Sweep было выявление опубликованной в социальных сетях информации, которая может вводить потребителей в заблуждение. Согласно критериям, указанным в инструкции Еврокомиссии, включающей популярность инфлюенсеров и количество их подписчиков, PTAC выбрал для проверки 21 блогера, работающего в сетях Instagram, Facebook, TikTok и YouTube.



Надзирать за инфлюенсерами, мониторить соцсети и наводить порядок на рынке PTAC начал в 2019 году. Несколько блогеров было оштрафованы. В основном речь шла о суммах в 1 - 1,5 тысячи евро, однако был наложен и рекордный штраф в 15 тыс. евро.



