Латвийские инфлюенсеры Катрина Саулиете и Адриана Миглане отказываются платить штрафы, наложенные на них за нарушения в социальных сетях, выявленные Центром защиты прав потребителей (PTAC). Они также обжаловали это решение в суде. В беседе с Apollo.lv Саулиете рассказала о разочаровании этой ситуацией. Она решила подать в суд не ради себя, а от имени многих латвийских блогеров, которые тоже могут оказаться в похожей ситуации.

Ранее представитель PTAC Санита Гертмане сообщила LETA, что Саулиете была оштрафована на 1000 евро, а Миглане - на 1500 евро и обе женщины были юридически обязаны прекратить недобросовестную коммерческую практику, указанную в решении.

Проект PTAC "Мониторинг маркетинга инфлюенсеров в социальных сетях" оценил коммерческую практику, реализуемую в профилях Саулиете и Миглане в Instagram, и обнаружил, что профили содержат информацию, которая считается рекламой для потребителей, но инфлюенсеры должным образом не проинформировали потребителей о рекламе.

Центр защиты прав потребителей получил подтверждение от компаний, продукты которых Саулиете и Миглане опубликовали в Instagram в рекламных целях, что с ними заключен договор о рекламной деятельности и влиятельные лица получили за это вознаграждение или подарки. Таким образом, Саулиете и Миглане использовали вводящую в заблуждение коммерческую практику, поскольку при создании контента в Instagram они скрывали, что опубликованная информация имела коммерческий характер. А именно это была реклама, предоставляемая за вознаграждение, подарки или другие материальные блага или выгоду.

Согласно анализу PTAC, ни Саулиете, ни Миглане не использовали соответствующие хештеги, которые бы ясно, наглядно и недвусмысленно предоставляли потребителям информацию о платном контенте. Блогерам было неоднократно указано, что следует это сделать. Например, поставить хештеги: #reklāma, #apmaksāts_saturs, #sponsorētssaturs или использовать возможности платформы Paid partnership.

Миглане рекомендации PTAC не учла. Кроме того, рекламируя пищевые добавки, она не выполнила требования, необходимые при рекламе пищевых добавок.

PTAC пришел к выводу, что Миглане использует вводящую в заблуждение и непрофессиональную коммерческую практику, опуская информацию о том, что рекламируемый продукт, такой как Pregnacare, является пищевой добавкой, а кроме того, не добавляет в описании продукта: "Пищевая добавка не заменяет полную и сбалансированную диету".

Оба блогера после неоднократных призывов PTAC к добровольным действиям не приняли все необходимые меры для обеспечения соответствия своей коммерческой практики требованиям нормативных актов. При этом ни Саулиете, ни Миглане не сотрудничали с учреждением в административном процессе.

Центр защиты прав потребителей решил запретить Саулиете и Миглане заниматься недобросовестной коммерческой практикой, которая скрывает, что информация, предоставленная в их соцсетях, была оплачена или иным образом материально вознаграждена, или предоставлена ​​в коммерческих целях, либо имеет коммерческое содержание.

Центр обязал блогеров предоставлять четкие, видимые и недвусмысленные указания о коммерческом характере предоставленной в соцсетях информации и наложил штраф в размере 1000 евро на Саулиете и 1500 евро на Миглане.

В то же время Миглане запрещено применять недобросовестную коммерческую практику путем распространения рекламного контента о пищевых добавках, не соблюдая правила Кабинета министров о требованиях к пищевым добавкам.

Катрина Саулиете: "Мы не сдадимся!"

В разговоре с порталом Apollo.lv Катрина Саулиете указала, что в одном из видеоинтервью заметно, как представители PTAC высмеивают обоих инфлюенсеров.

"Я не собираюсь платить штраф за то, что я не нарушала. Тем более что меня оштрафовали за публикации о товарах, приобретенных мной.

Я могу высказать свое мнение, порекомендовать и отметить приобретенный товар. Нигде нет закона, по которому я не должна рекомендовать что-либо, если сама купила этот продукт. В таком случае мне не нужно писать, что это подарок, сотрудничество или реклама.

И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Когда я написала им электронное письмо, они ответили: "Мы так думаем, и это наш вывод". Так что никаких фактов. Просто их мысли. Как же тогда они могут налагать штраф на основании того, что так показалось", - рассуждает Саулиете.

И Катрина, и Адриана подали иск против PTAC и не признают нарушение и штраф.

"Мы делаем это не только для себя. Многие люди писали нам в социальных сетях - если мы сдадимся, мы не будем защищать своих людей. Потому что тогда любой, кто выражает свое мнение о продукте или предмете, будет оштрафован. Нас многие поддержали. Если мы с Адрианой скажем, что нам все равно, тогда они будут победителями", - объяснила Саулиете.

Она также отметила, что, возможно, понадобится полгода, чтобы это дело рассмотрели в суде, а коронавирус еще больше все тормозит.

Обе они взяли на себя обязательство не платить штраф, поскольку считают его необоснованным.

"Мы не виноваты. Пока идет судебный процесс, нас не признали виновными. Но теперь есть такое предположение, потому что PTAC придумал такие наказания на наши головы. Мы представляем не только себя в этой ситуации, но многих латвийских инфлюенсеров. Предполагается, что у нас свободная страна, в которой мы можем выражать свое мнение, но мы не можем этого делать, потому что нас могут оштрафовать.

Например, Адриана пыталась достичь мирового соглашения с PTAC и предлагала стать лицом рекламной кампании, информируя и разъясняя блогерам все эти условия. Но они смеялись и издевались, говоря "нет", - возмущена Саулиете.

В ходе повторных проверок PTAC обнаружил, что Саулиете добавила хештеги только к части рекламы, опубликованной в Instagram, и только после того, как центр связался с компаниями и проинформировал об ответственности и обязанности рекламодателя следить за действиями создателей контента, своевременно предотвращая нарушение прав потребителей.