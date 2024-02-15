В этом году латвийские номерные знаки выданы 25 автомобилям из России

Таким образом, с середины ноября 2023 года, когда вступили в силу поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств, до среды, 14 февраля, в Латвии было перерегистрировано в целом 46 транспортных средств.

Закон предусматривает, что владелец зарегистрированного в России транспортного средства должен зарегистрировать его или вывезти из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. В то же время использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении на территории Латвии разрешено, если человек собирается проехать через Латвию транзитом, но сделать это можно только один раз.

Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает из Латвии, а также если будет обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, оно будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

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