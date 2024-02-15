"Шведский стол" в даугавпилсских школах: удался ли эксперимент?

С января в школах Даугавпилса изменилась система питания: теперь у учащихся

5-12-х классов есть возможность обедать по принципу "шведского стола", выбирая из предложенных блюд. Предлагается как минимум два основных блюда, а также супы, гарниры, десерты и напитки. Сделано это было для того, чтобы более эффективно распределять финансирование и меньше было отходов: ведь не секрет, что изрядная часть порционных школьных обедов отправляется в мусорный бак, потому что ребенку, к примеру, не нравится гарнир или салат - поковырял и отодвинул тарелку.

Спустя месяц комиссия самоуправления проверила, насколько эксперимент себя оправдал. Оказалось, что все прошло отлично. По данным самоуправления, которое продолжает софинансировать программу школьного питания, все больше детей стали обедать в школе. Даугавпилсские СМИ пишут, что при этом количество пищевых отходов сократилось на 75%.

"Мы видим, что детям нравится выбор и свобода действий", - заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Главной задачей самоуправления было сохранить финансирование на уровне прошлого года. Поэтому мэрия пошла на такой эксперимент, в результате чего удалось сохранить финансирование на уровне 1,55 евро на ребенка. Бесплатное школьное питание предусмотрено для учащихся 1-4-х классов и малоимущих семей.

На начало января договоры на детское питание заключили примерно 68% родителей. Остальные дети имеют возможность купить еду в школьном буфете или пообедать тем, что принесли с собой. Однако все больше родителей делают выбор в пользу программы школьного питания, информируют в муниципалитете. Сейчас договоры уже заключены с родителями более 70% учащихся. Их доплата в зависимости от школы составляет от 0,45 до 1,55 евро в день.



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