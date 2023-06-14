Шведский стол для школьников: насколько это здоровая и выгодная форма питания и чему она учит

"Через е-класс все могли высказаться по поводу питания в школах. И первая проблема, которую мы выявили, - это качество питания", - отмечает мэр.

Родителей волновал вопрос наличия горячих блюд, а также проблема - если ребёнку что-то не нравится в его тарелке, он это просто не ест.

В итоге, как подчёркивает мэр, "финансирование, что мы предоставляем, оказывается в мусорнике". Говоря о качестве питания, которым обеспокоены и родители, и эксперты здоровья, и даже Министерство земледелия, дума решила отдать предпочтение принципу шведского стола в школах.

"Что значит шведский стол в школах? Ребёнок приходит и выбирает то, что он хочет - макароны, картофель, гречка, - объясняет Андрей Элксниньш. - Ребёнок выберет ту порцию, которую он съест с большей вероятностью, чем в том случае, когда перед ним ставят тарелку с определённым блюдом. Поэтому сейчас объявлена закупочная процедура".

Критерии для предпринимателей

Самоуправление будет оценивать предложение фирм, предоставляющих питание - чтобы цена соответствовала качеству и был выбор. Также важен опыт фирм в предоставлении услуг такого питания.

Ливия Янковска Фото: daugavpils.lv

Председатель Комитета по образованию и культуре Ливия Янковска говорит, что руководители учебных заведений Даугавпилса считают эту форму питания самой приемлемой.