Шведский стол для школьников: насколько это здоровая и выгодная форма питания и чему она учит

До последнего момента Даугавпилс был единственным самоуправлением в стране, которое обеспечивало бесплатное питание для всех школьников. Но с нового учебного года планируется ввести доплату и со стороны родителей. Планируется и реорганизация системы питания - переход на принцип так называемого шведского стола, пишет "Чайка".
Уже объявлены закупочные процедуры, после которых станет известно, какие фирмы и как будут кормить школьников в следующем учебном году.
Однако некоторые родители интересуются, не будет ли так, что одному ребёнку достанется, например, больше мяса, а другой останется с холодным гарниром? Будут ли дети получать все необходимые питательные вещества, витамины и будет ли их питание достаточно здоровым?
О том, какие критерии диктуют данный принцип питания в школах, как будут оценивать предпринимателей и чему такое питание учит детей, на пресс-конференции 13 июня рассказали мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, председатель Комитета по образованию и культуре Ливия Янковска и глава Управления образования Даугавпилса Марина Исупова.
Принцип диктуют цены, положения и сами родители
Если раньше один школьный обед стоил 2,15 евро, теперь его стоимость будет составлять 3,09 евро. На пресс-конференции мэр Андрей Элксниньш сказал, что качество обедов в школе диктует не только их цена, но и основные положения о здоровье.
Чтобы найти идеальное решение между расходами на питание и его качеством, дума прежде всего провела опрос родителей.
"Через е-класс все могли высказаться по поводу питания в школах. И первая проблема, которую мы выявили, - это качество питания", - отмечает мэр.
Родителей волновал вопрос наличия горячих блюд, а также проблема - если ребёнку что-то не нравится в его тарелке, он это просто не ест.
В итоге, как подчёркивает мэр, "финансирование, что мы предоставляем, оказывается в мусорнике". Говоря о качестве питания, которым обеспокоены и родители, и эксперты здоровья, и даже Министерство земледелия, дума решила отдать предпочтение принципу шведского стола в школах.
"Что значит шведский стол в школах? Ребёнок приходит и выбирает то, что он хочет - макароны, картофель, гречка, - объясняет Андрей Элксниньш. - Ребёнок выберет ту порцию, которую он съест с большей вероятностью, чем в том случае, когда перед ним ставят тарелку с определённым блюдом. Поэтому сейчас объявлена закупочная процедура".
Критерии для предпринимателей
Самоуправление будет оценивать предложение фирм, предоставляющих питание - чтобы цена соответствовала качеству и был выбор. Также важен опыт фирм в предоставлении услуг такого питания.
Председатель Комитета по образованию и культуре Ливия Янковска говорит, что руководители учебных заведений Даугавпилса считают эту форму питания самой приемлемой.
Она также отметила: обеспечение нужной калорийности блюд и их питательной ценности - одно из важных условий для претендентов, и добавила, что для детей предусматривается возможность выбора не только гарнира и салата, но и основного блюда - будь то мясо или рыба.
Как ранее говорил вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев, наши школы очень разные по своей структуре, по своему техническому обеспечению, по площади столовых. Поэтому требования к предпринимателям могут немного отличаться.
Вопрос культуры и школа жизни
Глава Управления образования Даугавпилса Марина Исупова отмечает, что шведский стол в школах - никакой не новый опыт и подобным образом процесс питания происходит в Эстонии, Финляндии.
Но всё же если ученик выбирает себе, например, не один салат и одну котлету, а три котлеты?
"Это вопрос культуры общества. И школа может стать тем местом, где мы учим детей как правильно питаться, так и уважительно относиться к одноклассникам и к еде. Будет и так, что кто-то съест две котлеты, а кто-то два салата, - отвечает Марина Исупова. - Но это шаг вперёд и момент воспитания".
Марина Исупова объяснила, что переход к шведскому столу будет постепенным. "Сначала мы планируем, что в большей части школ такой выбор будет предоставляться с 5-го класса. Будет и часть школ, где мы попробуем это с начальных классов.
Вначале будет громко, будет много жалоб. Но мы привыкли, что любое новшество у нас принимается через "нравится - не нравится", "хочу - не хочу"… Но будет хорошо",
- говорит Марина Исупова и заверяет: не нужно беспокоиться, что кто-то останется голодным.
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