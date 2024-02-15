Фото ⟩ С аукциона будут проданы конфискованные эксклюзивные автомобили. Можно купить Lamborghini

Сотрудники Государственной полиции возбудили уголовный процесс о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, в крупном размере.

В рамках него был задержан человек, который в настоящее время находится в статусе подозреваемого, а при обыске у него обнаружили три эксклюзивных автомобиля.

Фото: izsoles.ta.gov.lv

По подозрению в том, что указанные транспортные средства были получены за счет доходов, полученных преступным путем, они были изъяты, чтобы предотвратить их утрату.

Законом об уголовном процессе предусмотрено, что можно принять решение о реализации арестованного имущества, чтобы хранение конфискованного имущества не причинило убытков государству.

Фото: izsoles.ta.gov.lv

В то же время своевременная реализация предположительно преступно приобретенного имущества - транспортных средств - позволит избежать ситуации, в которой государству удается вернуть лишь небольшую часть средств, поскольку рыночная стоимость отчуждаемого имущества за прошедшие годы значительно снизилась.

По конкретным изъятым транспортным средствам уже был организован один публичный аукцион, на который не подал заявку ни один участник, поэтому аукционы закончились безрезультатно.

Подробную информацию можно узнать на сайте приставов Латвии в разделе "Электронные аукционы", либо позвонив по номеру телефона - 67218632. По предварительной договоренности также возможен личный осмотр арестованных транспортных средств.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!