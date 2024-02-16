Позавтракать в отеле, не проживая в нем? В Латвии запустили удобную новинку

"Идея завтракать в отелях в своем городе не нова, но не многие ее используют - тут зачастую и отсутствие информации о цене завтрака, и сложности в коммуникации на стойке регистрации. Приложение не только решает эти проблемы, но и позволяет отелям регулировать цену в зависимости от спроса. Клиентам же плюс - дополнительные скидки", - рассказала основатель стартапа Юлия Римлина.

В приложении EAT IN HOTELS видны предложения столичных отелей, приглашающих позавтракать гостей "со стороны" - можно выбрать и забронировать. Пока такой сервис обеспечивают 10 рижских гостиниц, но сеть будет расширяться.

Примечательно, что полноценный завтрак можно отведать уже с 6:30 утра - когда многие городские кафе еще закрыты.

В перспективе планируется предлагать тематические праздничные бранчи и т. п.

Бранч - это неторопливый плотный поздний завтрак выходного дня. Семья, допустим, собралась провести уик-энд в Юрмале, но завтракает не дома, а заезжает в ресторан, наслаждается неторопливой сытной трапезой и беседой, а потом - прогулка и развлечения.

Разработчики приложения говорят, что операторы отелей весьма рады такому сотрудничеству и готовы принимать на завтраки горожан. Ведь в межсезонье, когда заполняемость отелей низкая, зачастую на завтрак съедается лишь 50% приготовленной еды. Так что проект еще и полезен с точки зрения "устойчивого развития" и экономии ресурсов.

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