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Видео ⟩ Предполагаемый убийца собаки покинул Латвию

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

По информации, доступной в социальных сетях, мужчина, возможно, жестоко убил собаку, а затем опубликовал в Интернете фотографию животного. Как сообщает программа Degpunktā - мужчина не отрицает, что убил животное. В этом он признается в переписке с командой программы под другим псевдонимом - Fueas.

Предполагаемый преступник не знал, что он разговаривает с журналистом. И, возможно, поэтому он не скрывал, что он в уехал. Он говорит, что уехал в Польшу.

Fueas рассказал программе: "Я хочу поехать в Польшу, где есть горы. Увидеть горы хотя бы раз в жизни".

При этом подозреваемый понимает, что его могут поймать, и интересуется наказанием, которое может его ожидать.

Защитники животных подчеркивают, что наказания в Латвии очень мягкие, когда речь идет о жестоком обращении с животными.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Ранее сообщалось, что некий мужчина опубликовал на Reddit фотографию останков собаки на снегу. Другие пользователи Reddit начали выяснять, кто этот человек, разместивший фото. Им удалось узнать его IP-адрес, имя, адрес и другую личную информацию.

Поняв, что его ищут, подозреваемый опубликовал две фотографии - на одной изображена приборная панель автомобиля и дорога в темноте, на другой - подушки. Пост сопровождается описанием на английском языке: "Поймай меня, если сможешь, хахаха".

О возможном преступлении проинформирована Государственная полиция, которая выясняет обстоятельства дела, следует из сообщения полиции в соцсети Х.

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