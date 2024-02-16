Бои за Авдеевку: Зеленский обещает ВСУ необходимую поддержку

The Washington Post: ВСУ отводят часть сил от Авдеевки

Между тем американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на украинские источники сообщает, что ВСУ начали частичный отвод своих частей от Авдеевки, а последним рубежом украинской обороны скорее всего станет коксохимический завод, подвергшийся значительным разрушениям. По словам источников WP, потеря Авдеевки - это "вопрос времени".

Возле коксохимического завода проходит главная линия снабжения обороняющей Авдеевку группировки ВСУ. Также сообщалось, что украинские силы подготовили запасную логистическую артерию для снабжения войск на случай, если будет перерезана основная - об этом 14 февраля в эфире телеканала "Рада" заявил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Украинские военные в Авдеевке Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Оборона Авдеевки и российское наступление

Для подкрепления обороняющих Авдеевку подразделений туда была переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада, созданная на базе полка "Азов".

"Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая", - говорится в сообщении в Telegram-канале 3-й бригады, опубликованном 15 февраля. В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия "не оставляет попыток окружить Авдеевку", за минувшие сутки были отражены 34 российские атаки.

Собирающий и анализирующий информацию из открытых источников украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что части ВС РФ продвигаются на северных и южных направлениях Авдеевки.

Кроме того, по данным пророссийских "военкоров" и Telegram-каналов, войска РФ захватили главный въезд в Авдеевку, а украинские части потеряли контроль над некоторыми позициями в городе.

При этом, согласно всем имеющимся данным, окружения Авдеевки российскими частями не произошло. Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года, при этом сообщалось о высоких потерях с их стороны. Сообщалось, что целью непрекращающихся атак на город является, в том числе полный захват Донецкой области, который может стать "подарком Путину" ко времени президентских выборов в РФ.

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