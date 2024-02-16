(Не) призрачная угроза

Как говорилось в июньском материале Международного института стратегических исследований, одной из главных причин, по которой на тот момент в Европе процесс мобилизации военной промышленности шел гораздо меньшими темпами, было убеждение, что европейским странам за пределами Украины Россия не угрожает.

Однако в середине осени западная пресса и аналитические организации стали выпускать материалы, в которых говорилось об опасности российского вторжения в страны-члены НАТО.

Эта волна публикаций возникла на фоне неуспешного украинского наступления, а также высказываний Владимира Путина, который в начале декабря заявил, что власти Латвии «по-свински» относятся к русскоязычному населению.

Опасения того, что Россия может начать вторжение в страны Балтии, уже не раз звучали в прошлом: например, в 2017 году перед началом крупнейших российско-белорусских учений «Запад-2017» многие в соседних странах считали, что это будет скрытое развертывание группировки перед началом вторжения.

Хотя медийный шум вокруг учений тогда и был довольно силен, но все-таки недостаточно, чтобы Европа взялась за реформу своего ВПК.

Но получится ли это сделать сейчас?

Помимо инерции бюрократической машины, организационных, технических и финансовых проблем европейским политикам нужно еще и убедить население, избирателей в том, что надо направлять огромные средства на войну, чего не было уже много десятилетий.

У населения европейских стран в последние годы в центре внимания была больше «зеленая» повестка, чем оборона.

При этом ЕС должен выступать более или менее консолидировано, а отношение к России в разных европейских странах очень разное. В Польше и странах Балтии к России в последние годы настороженное отношение, тогда как, например, в Венгрии оно совершенно другое.

В Португалии, которая расположена на другом конце Европы, могут гораздо меньше волноваться по поводу исхода войны в Украине, чем, например, в Румынии, которая с Украиной граничит.

Баннер рассылки Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

отбивка Фото: BBC