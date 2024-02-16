Православная Греция узаконила однополые браки

В воскресенье в Афинах прошла демонстрация против нового закона. На нее с иконами и распятиями в руках вышли около четырех тысяч человек.

Греция, по данным социологов — самая религиозная страна в Европе. По подсчетам американского Pew Research Center, до 90% жителей Греции считают себя православными христианами, 58% из них утверждают, что религия играет очень важную роль в их жизни. Правда, в церковь ходят всего 16%, но и это — наивысший показатель во всей Европе.

Как напоминает агентство AFP, гражданские союзы — но не браки — однополых пар были узаконены в Греции в 2015 году, когда страной правила партия Сириза. Ее лидер, Стефанос Касселакис, в октябре прошлого года сочетался браком со своим партнером в США, за что подвергся оскорблениям со стороны консервативных политиков-гомофобов.

Принятый при правительстве Сиризы закон не позволял однополым парам и усыновлять детей: взять приемного ребенка официально мог один партнер, но не оба. Не решал этот закон и проблемы наследства однополых пар.

ЛГБТ-организации Греции приветствовали принятие нового закона. "Сегодня — день радости!" — объявила в соцсетях одна из них, "Радужные семьи Греции".