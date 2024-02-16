Обычный вторник февраля, обычное мероприятие, на которое Марию пригласили в роли аниматора в ростовом костюме. "Про мероприятие я знала лишь одно слово - "банкет". И все", - рассказывает артистка, которую наняли развлечь гостей праздника в костюме Винни-Пуха. Чем обернется очередной заказ, она даже не подозревала: "Без понятия, что могло произойти... Никогда в жизни такого не было!", - пишет Limon.ee.
Мария работает аниматором с 2021 года и за почти три года успела стать запоминающимся сюрпризом на множестве праздников. "Приглашают очень часто, потому что люди безумно любят моих персонажей, а информация распространяется через сарафанное радио", - говорит она, подчеркивая, что некоторые клиенты обращаются к ней по несколько раз.
Артистка признается, что с таким негативным опытом, который произошел 6 февраля, она столкнулась впервые: "Без понятия, что могло произойти... Никогда в жизни такого не было!"
Заказчик связался с Марией по телефону, попросив ее выступить на банкете в одном из таллинских ресторанов Armudu. "Вначале я думала отказаться, так как мне не понравилась манера общения, но поскольку он сказал, что он владелец (это очень важно - владелец!) Armudu, я согласилась. Потом выяснилось, что все же это был повар ресторана, хотя, когда я только пришла туда, мне сказали, что он владелец", - рассказывает она. Про само мероприятие Мария знала только дату, время, место и то, что это будет банкет, но по какому случаю и какая будет аудитория, заказчик артистке не сообщил.
"Про оплату он сказал, что она будет на месте наличными, ну и доверилась ему, о чем сейчас уже жалею. Обычно мне платят вперед: либо наличными, либо переводом, но всегда перед самим мероприятием", - говорит Мария, объясняя, что на тот момент ей не хотелось спорить с заказчиком.
Праздник, на который пригласили Винни-Пуха, оказался детским днем рождения. По словам Марии, самой младшей была именинница (один год), а старшему ребенку было около 11-12 лет. Учитывая то, что аниматор за всю свою карьеру работала с самыми разными возрастами: от годика и до ста лет, детская аудитория ее изначально никак не испугала. Но так было только поначалу...
Мария рассказывает, что с первых же секунд, как она вышла к детям, они на нее набросились и стали бить. "Дети в буквальном смысле слова избивали медведя!" - делится артистка, вспоминая, что покой наступил только на пять минут, пока она фотографировалась с гостями.
"Клоун пытался оттащить детей и успокоить их как мог, защищал медведя, заслоняя его собой. Единорожка держала на руках годовалую девочку, виновницу торжества, и пыталась не уронить ее. Из взрослых никто ничего не делал, не говорил никому, стояли, смеялись, снимали!" - жалуется аниматор.
О произошедшем на мероприятии Мария хотела поговорить с заказчиком, но не успела она открыть и рта, как он быстро дал ей деньги и ушел. Помимо испытанного сильного стресса, дома аниматор обнаружила, что под глазом у нее теперь красуется синяк и у костюма оторвана лапа.
Мария призналась, что не стала обращаться в скорую, потому что не хотела сидеть шесть-семь часов в очереди, учитывая ее плотный график, но обратилась в полицию. К сожалению, ее заявление не приняли. Она также написала в Facebook о своем неприятном опыте, после чего, как утверждает Мария, с ней связался заказчик. "Он звонил с наездом в голосе. После этого я написала в Facebook менеджеру Armudu, чтобы они передали ему просьбу - перестать мне звонить. А если он захочет что-то сказать, то пусть пишет или через них передает", - рассказывает она.
Под публикацией Марии в Facebook собралось огромное количество неравнодушных, которые выразили свое сочувствие аниматору и негодование по отношению к поведению детей. "Видела вашу историю. Меня удивило, что ни один взрослый не подошел в данной ситуации", - пишет одна пользовательница. "Детки дикие... Такое воспитание от взрослых... Детки оборзевшие..." - добавляет другой.
"На видео конкретно показано, как дети "работают" кулаками по Винни не хуже, чем по боксерскому мешку, и это только маленький фрагмент ролика. Я могу представить, что пришлось вытерпеть этой женщине, пока весь этот беспредел не закончился. Я однозначно на стороне этой женщины!" - поддерживает Марию еще один пользователь.
"Если честно, я вижу просто чересчур развеселившихся детей, но аниматор должен всегда уметь погасить такой пыл в случае чего. Просто остановится, закрыться, ничего не делать и спокойно объяснить детям, что Мишку обижать нельзя. Вы это сделали? Как вы им дали понять, что ведут они себя неправильно? Вы же на видео им как будто подыгрываете. Да, дети ведут себя не лучшим образом, но что вы предприняли для того, чтобы это остановить", - отмечает девушка.
Как рассказала сама Мария, первое время она пыталась достучаться до детей, объяснить им, что с Винни-Пухом так нельзя играть: он может обидеться. Но из-за того, что в зале было очень шумно, играла громкая музыка, дети аниматора просто не слышали. "Потом попыталась топать на них, напрыгивать на толпу, чтобы шугануть их, но ничего не помогало", - говорит она.
"Я не увидела особой агрессии у детей, кроме мальчика, который бил кулаком по морде медведя. Дети воспринимали этого медведя как мягкую игрушку или батут и не связали это с тем, что там человек. Жаль, что правила обращения с костюмом не были озвучены заранее", - пишет комментатор.
Среди комментаторов нашлись и родители, присутствующие на празднике. "Здравствуйте! Была на этом дне рождения. Мой ребенок вовсе напугался, и мы ушли сидеть за стол: уж слишком большой медведь был. Костюм был настолько велик, что аниматор не мог спокойно передвигаться по залу", - говорит одна, добавляя, что заказчиком действительно был не хозяин ресторана.
Armudu: это распространение ложной информации
Мы обратились за комментарием в ресторан Armudu, где сказали, что не они были заказчиками аниматора, а только предоставили помещение для празднования дня рождения. "Банкет - это обычное явление для ресторана, и мы не несем ответственность за гостей заведения или приглашенных аниматоров. Мы не можем отрицать тот факт, что дети играли с аниматором и в процессе, может, щипали, толкали, дергали или трогали медведя", - говорит представитель ресторана.
Она также подчеркивает, что заказчиком не являлся и хозяин ресторана: "То, что у заказчика и владельца ресторана одинаковое имя (но не фамилия!), не дает права распространять ложную информацию".
"Весь детский праздник от начала и до конца был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Там видно, что ни на костюме медведя нет повреждений, ни на лице аниматора нет синяков или других ссадин".
Психолог: все идет из семьи
Также, чтобы выяснить возможную причину такого поведения со стороны детей, мы обратились к психологу. Она объяснила, что дети до 14 лет зеркалят своих родителей. "Я бы как специалист в данном случае акцентировала внимание на поощрение родителями такого поведения", - говорит Елена Бернгард, отсылаясь к тому, как спокойно родители наблюдают за происходящим, даже не пытаясь вмешаться. Психолог подтверждает, что нам не понять истинных причин такого поведения, но она приводит несколько возможных вариантов.
"Заходит Винни-Пух. Весь такой большой, мягкий. Что может первое прийти в голову маленькому ребенку? Что надо защищаться. Другой вариант - дети захотели выместить на нем свою боль, спустить энергию. Детей нам не понять, потому что они очень часто ведут себя иррационально. Почему дети в садиках кусают друг друга? Потому что дома что-то происходит, может быть, это подавленная агрессия", - поясняет специалист, подчеркивая, что все идет из семьи.
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