Порванный костюм Винна-Пуха. Фото: Erakogu

Мария призналась, что не стала обращаться в скорую, потому что не хотела сидеть шесть-семь часов в очереди, учитывая ее плотный график, но обратилась в полицию. К сожалению, ее заявление не приняли. Она также написала в Facebook о своем неприятном опыте, после чего, как утверждает Мария, с ней связался заказчик. "Он звонил с наездом в голосе. После этого я написала в Facebook менеджеру Armudu, чтобы они передали ему просьбу - перестать мне звонить. А если он захочет что-то сказать, то пусть пишет или через них передает", - рассказывает она.

Под публикацией Марии в Facebook собралось огромное количество неравнодушных, которые выразили свое сочувствие аниматору и негодование по отношению к поведению детей. "Видела вашу историю. Меня удивило, что ни один взрослый не подошел в данной ситуации", - пишет одна пользовательница. "Детки дикие... Такое воспитание от взрослых... Детки оборзевшие..." - добавляет другой.

"На видео конкретно показано, как дети "работают" кулаками по Винни не хуже, чем по боксерскому мешку, и это только маленький фрагмент ролика. Я могу представить, что пришлось вытерпеть этой женщине, пока весь этот беспредел не закончился. Я однозначно на стороне этой женщины!" - поддерживает Марию еще один пользователь.