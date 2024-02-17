Анатолий Белый: "Что мы можем сделать, когда в стране победил фашизм"

"Я ехал, мне было все равно, чем заниматься. Мне надо было уехать оттуда. Увезти семью и все прочее. Больше не иметь отношения к этой стране.

Конечно, я начал искать работу", - вспоминает свой переезд из РФ Анатолий Белый в интервью Михаилу Шацу и Гарику Оганисяну.

После приезда в Израиль он вместе с молодым режиссером Егором Трухиным поставил антивоенный моноспектакль "Я здесь": "Это, скорее, выражение гражданской позиции".

"Мы в Израиле сыграли его 23 раза. Что для этой страны очень много. У Галкина больше чуть-чуть, но мы идем ноздря в ноздрю. У него 30 или 25, а у нас 23", - отметил актер.

Он признался, что немного не разделяет понятия "режим" и "страна":

"То, как этот режим поддержан большинством, я верю, что большинством [...]. Да, действительно там есть и молчаливые, и несогласные, и нормальные люди, оставшиеся в здравом уме и памяти и понимающие, что происходит, но их мало.

Их меньше, а большинство все равно поддерживает режим, поддерживает эту политику".

"Я для себя точно знаю, что не вернусь. Потому что некуда", - подчеркивает Анатолий Белый.

Актер не скрывает, что ему "безумно больно". Эти люди, по его мнению, - заложники, но он не знает, что им делать: "Что мы можем сделать, когда в стране победил фашизм".

Видео: Интервью с Анатолием Белым

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