Анатолий Белый: настоящая фамилия, эмиграция и любовь к Риге

6 ноября в большом зале к/т Splendid Palace Анатолий Белый выступил с музыкально-поэтическим спектаклем "Часть жизни". Рассказываем об этом актере в рамках рубрики "Звезда недели".
Анатолий Белый - российский и израильский актер театра, кино, продюсер, трехкратный лауреат театральной премии "Чайка". Играл в МХТ им. А. П. Чехова. Настоящая фамилия актера - Вайсман. Белый - это псевдоним, перевод фамилии с идиша на русский.
Анатолий Белый снялся в более чем 60 кинофильмах и сериалах, таких как "Бригада", "Дневник убийцы", "Ворона", "Братья Карамазовы", "Невеста по почте", "Кинофестиваль", "Параграф 78", "Кто я?", "О чем говорят мужчины", "Фурцева", "Долина роз", "Стальная бабочка", "Метро", " Куприн. Яма", "Орлова и Александров", "Бармен", "Война полов", "Оптимисты", "Садовое кольцо", "Колл-центр", "Клиника счастья", " Ева, рожай!", "Мира", "Кошка" и другие.
Эмиграция
Белый - один из соавторов антивоенного моноспектакля "Я здесь", объехавшего более 50 городов в разных странах мира. В 2022 году он вынужден был уехать в Израиль. Играет на сцене театра ГЕШЕР.
"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл - скрипя зубами и стиснув зубы - свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью.
Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну.
Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать веселую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать", - написал Анатолий Белый в соцсетях.
Он подчеркнул, что пытался как-то повлиять на людей, но все было напрасно:
"Мою страну выбили из-под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями (остались единицы), вместе с теми, кому я играл со сцены, наивно полагая, что хоть как-то действую на их души и сердца. Дурак".
Белый высказывал свою позицию еще в начале войны и на канале "Дождь", и в соцсетях. Он не молчал, но его слова вызвали ненависть.
"Обрушилось такое количество зла и ненависти, что я понял - это бесполезно, действительно большинство zа. И я замолчал. Наверное, меня можно назвать пораженцем.
Но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы - это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России.
Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше", - отметил актер.
В интервью Михаилу Козыреву актер заметил, что не отрицает, что в 2014 году он принял аннексию Крыма. На тот момент он поверил, что люди и правда проголосовали на референдуме: "Я жил в иллюзии того, что мне насыпали в мозг".
"Может быть, я скажу сейчас какую-то совсем плохую, крамольную мысль, но та страна, которая меня предала, у меня выбила табуретку. Лишила меня 9 мая, каких-то праздников, которые для меня были священны. Я считаю, что предали меня", - сказал он Козыреву.
Любовь к Риге
Анатолий Белый в интервью RUS LSM признался, что он очень любит Ригу и гостит в Латвии часто. Впервые актер побывал в Риге в 1998 году, когда с Олегом Меньшиковым ставил спектакль "Горе от ума" в Рижском русском театре им. М. Чехова.
"С тех пор моя любовь к Риге не угасает. У меня там много друзей, а сейчас еще больше появилось", - сказал он.
Перед гастролями в Латвии со спектаклем "Я здесь" он говорил: "Я очень жду встречи с рижанами. Я обожаю Ригу. Мне кажется, это такая очень необходимая история...".
6 ноября в 19:00 в большом зале к/т Splendid Palace Анатолий Белый выступил с музыкально-поэтическим спектаклем "Часть жизни". В этот вечер со сцены прозвучали стихи Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского в музыкальном сопровождении саксофониста и композитора Арнольда Гискина. Также прошел показ мини-фильмов из просветительского проекта Анатолия Белого "Кинопоэзия" со стихами Ахматовой, Пушкина, Цветаевой и других легендарных поэтов.
Анатолий Белый рассказал, что когда-то у него был проект "Кинопоэзия". Они снимали поэтическое кино на стихи таких поэтов, как Бродский, Пастернак, Пушкин, Ахматова, Цветаева, и многих других. Эти короткие фильмы смогли увидеть и рижане. К примеру, одно из стихотворений Пастернака читала Мария Миронова, а Пушкина - Артур Смольянинов.
За 1,5 часа с музыкальным сопровождением Анатолий Белый провел слушателей от весеннего настроения влюбленности и чистоты до плотских утех и человеческих страстей, как, например, в "Вакханалии" Бориса Пастернака.
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