Анатолий Белый: настоящая фамилия, эмиграция и любовь к Риге

"Может быть, я скажу сейчас какую-то совсем плохую, крамольную мысль, но та страна, которая меня предала, у меня выбила табуретку. Лишила меня 9 мая, каких-то праздников, которые для меня были священны. Я считаю, что предали меня", - сказал он Козыреву.

Любовь к Риге

Анатолий Белый в интервью RUS LSM признался, что он очень любит Ригу и гостит в Латвии часто. Впервые актер побывал в Риге в 1998 году, когда с Олегом Меньшиковым ставил спектакль "Горе от ума" в Рижском русском театре им. М. Чехова.

"С тех пор моя любовь к Риге не угасает. У меня там много друзей, а сейчас еще больше появилось", - сказал он.

Перед гастролями в Латвии со спектаклем "Я здесь" он говорил: "Я очень жду встречи с рижанами. Я обожаю Ригу. Мне кажется, это такая очень необходимая история...".

6 ноября в 19:00 в большом зале к/т Splendid Palace Анатолий Белый выступил с музыкально-поэтическим спектаклем "Часть жизни". В этот вечер со сцены прозвучали стихи Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского в музыкальном сопровождении саксофониста и композитора Арнольда Гискина. Также прошел показ мини-фильмов из просветительского проекта Анатолия Белого "Кинопоэзия" со стихами Ахматовой, Пушкина, Цветаевой и других легендарных поэтов.

Анатолий Белый рассказал, что когда-то у него был проект "Кинопоэзия". Они снимали поэтическое кино на стихи таких поэтов, как Бродский, Пастернак, Пушкин, Ахматова, Цветаева, и многих других. Эти короткие фильмы смогли увидеть и рижане. К примеру, одно из стихотворений Пастернака читала Мария Миронова, а Пушкина - Артур Смольянинов.

За 1,5 часа с музыкальным сопровождением Анатолий Белый провел слушателей от весеннего настроения влюбленности и чистоты до плотских утех и человеческих страстей, как, например, в "Вакханалии" Бориса Пастернака.

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