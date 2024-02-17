Михаил Борзыкин, спевший "Ваш Путин - фашист", о смерти русского рока и нашем будущем

И я вижу смех**чки про бункеры у вас там, вдоль границы с Россией. Не до смех**чков уже… Время смех**чков прошло.

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Правые партии набирают вес. Это правильно. Но, поймите меня правильно, я не выступаю на стороне ультраправых. Просто их подъем очень логичен.

- Путин же говорит, что не будет нападать на соседей. Если только они первыми не нападут. Можете перевести на человеческий язык с путинского?

- (Смеется) Это значит, что если Путин почувствует возможность устроить нечто, что уже случалось в прошлом с той же Польшей, которая, по Путину, "развязала мировую войну", он мгновенно это все устроит. Случайные «акты вражеской агрессии на границе" мы уже проходили во времена СССР. Он говорит, что с удовольствием войдет к соседям, если у него будет такая возможность. Вот что его слова значат. Надо быть готовыми к агрессии со стороны РФ.

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