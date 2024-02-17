Михаил Борзыкин, спевший "Ваш Путин - фашист", о смерти русского рока и нашем будущем

Лидер легендарной петербургской группы "Телевизор" встречает 40-летний юбилей своего коллектива вдали от родины. Человек, который еще в 2007 году пел со сцены в России "Ваш Путин – фашист", уже несколько лет как покинул Санкт-Петербург, но не перестал быть собой. С ним поговорил портал Rus.Postimees.
Самый яркий трибун ленинградского рок-клуба Михаил Борзыкин, который в 80-е мог повести за собой толпу на Смольный, а в нулевые зажигать песней тех, кто уже тогда видел, что Путин - это война, в большом интервью Rus.Postimees рассказал о своих бывших коллегах по Ленинградскому Рок-клубу, концертах в Таллинне и своем отношении к тому, куда катится мир сейчас.
Что ж теперь ходим круг да около
На своём поле, как подпольщики?
Если нам не отлили колокол
Значит, здесь время колокольчиков
Александр Башлачев (1960-1988)
- Михаил, мы с вами говорим накануне очередной годовщины рождения Ленинградского Рок-Клуба. 7 марта 1981 года он появился. 43 года прошло. И в этом году "Телевизору" - 40 лет. Оглядываясь назад, вы можете сказать, что еще в 80-е было понятно, кто из коллег по тому цеху - человек, а кто может свалиться в фашизм? Из тех ваших попутчиков людьми остались единицы ведь… БГ, Шевчук, вы. Стоит ли тут удивляться?
- Удивляться в принципе полезно. А самого себя удивлять еще полезнее, чтобы не бронзоветь. Но никто не мог себе представить дальнейшую судьбу головных мозгов наших рок-коллег по Ленинградскому Рок-Клубу. По крайней мере, я не мог себе такого представить тогда. А мозги там разбрелись у многих… Расплескалась синева! До Ладоги!