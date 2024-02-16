24 февраля с 12:30 у памятника Свободы пройдет митинг "Вместе до победы!".

Организатором мероприятия выступает Латвийский гражданский альянс. Перед участниками выступят официальные лица Латвии и Украины, а также активисты гражданского общества.

В это же время на Бастионной горке будут работать мастерские по изготовлению свечей и пункты сбора пожертвований.

Участникам предлагается взять с собой украинские и латвийские флаги, включить в одежду цвета украинского флага, а также принести с собой желтые и синие цветы и свечи, которые можно будет возложить к памятнику Свободы и украинскому посольству.

Чтобы почтить память погибших на войне в Украине, 24 февраля в 15:00 в Рижской Домском соборе пройдет церковная служба.

В этот же день в 18:30 в Латвийской национальной библиотеке состоится благотворительный концерт "Вместе с Украиной". Известные латвийские и украинские певцы и музыканты объединятся в музыкальном мероприятии, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу. Средства, вырученные от концерта, пойдут на поддержку Украины.

Дума также приглашает посетить акустический концерт Stop the War музыкальной группы Riga Reggae, который состоится в культурном центре "Иманта" в 19:00.

В эти дни на фасаде Рижского Дома конгрессов будет демонстрироваться аудиовизуальная проекция, посвященная поддержке Украины и созданная известным чешским художником по свету Алексом Довисом.

Также 24 февраля Рижское агентство памятников от заката до рассвета будет подсвечивать памятник Свободы в цветах украинского флага. Каждый вечер в желто-синем цвете будет подсвечиваться и фасад Ратуши.

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