Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации каннабиса в медицинских целях. Это следует из сообщения газеты Верховной Рады "Голос Украины", опубликовавшей 15 февраля текст закона, пишет "Медуза".
Верховная Рада приняла закон 21 декабря 2023 года. Принятые поправки регулируют оборот каннабиса в медицинской, промышленной, образовательной и научной деятельности. В законе прописано, что продажа растений конопли и продуктов на их основе для рекреационного использования запрещена.
Марихуану для медицинских целей смогут выращивать только юридические лица.
На производстве будет круглосуточно вестись видеонаблюдение, а полиция получит доступ к записям. Препараты на основе медицинского канабиса будут продаваться по электронному рецепту врача.
В законе сказано, что содержание тетрагидроканнабинола - основного действующего вещества марихуаны - в медицинском каннабисе равно или превышает 0,3 процента.
Закон вступит в силу 16 февраля, а полноценное его применение начнется через полгода.
Власти Украины объясняли необходимость легализации каннабиса в медицинских целях в том числе тем, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
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