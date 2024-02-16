Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

Верховная Рада приняла закон 21 декабря 2023 года. Принятые поправки регулируют оборот каннабиса в медицинской, промышленной, образовательной и научной деятельности. В законе прописано, что продажа растений конопли и продуктов на их основе для рекреационного использования запрещена.

Марихуану для медицинских целей смогут выращивать только юридические лица.

На производстве будет круглосуточно вестись видеонаблюдение, а полиция получит доступ к записям. Препараты на основе медицинского канабиса будут продаваться по электронному рецепту врача.

В законе сказано, что содержание тетрагидроканнабинола - основного действующего вещества марихуаны - в медицинском каннабисе равно или превышает 0,3 процента.

Закон вступит в силу 16 февраля, а полноценное его применение начнется через полгода.

Власти Украины объясняли необходимость легализации каннабиса в медицинских целях в том числе тем, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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