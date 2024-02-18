Google вводит изменения, которые коснутся почти всех рекламодателей

Что такое Consent Mode?

Consent Mode (далее - CM) - продукт Google, необходимый, чтобы передать информацию Google о выборе посетителя сайта, какими личными данными он готов делиться и согласен ли вообще ими делиться. Преимущество CM заключается в том, что этот режим дает возможность моделировать недостающие данные о посещении в том случае, если пользователь не дал согласие делиться личными данными.

Возникает вопрос, в чем же подводный камень с CM? Раз технология настолько мощная, то нужно просто установить ее и продолжать размещать рекламу! Однако на самом деле CM можно установить только в том случае, если домашняя страница соблюдает Consent Policy. Именно это и есть фундаментальные изменения в цифровом маркетинге. Если компании хотят продолжать эффективно рекламироваться в интернете, то им нужно будет настроить Consent Policy на своем сайте. И это самый существенный подводный камень.

Если веб-сайт соблюдает Consent Policy, то Google может и не видеть часть посещений веб-сайта. Это связано с тем, что посетитель может выбрать вариант не делиться своими данными, и тогда Google Analytics 4 не увидит этого пользователя.