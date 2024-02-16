Украина подтвердила уход с позиций на юге Авдеевки

"Мы удерживали эти позиции до тех пор, пока это позволяло нам эффективно сдерживать и уничтожать противника", - заверил командующий в Telegram.

Занятие этих позиций не дает российской армии стратегического преимущества и не меняет ситуацию в обороне Авдеевки, добавил он.

Новость о том, что над укрепрайоном "Зенит" поднят российский флаг, звучала и раньше, но до сих пор официальные лица не подтвердили информацию об отходе с этих позиций.

Сумма сообщений блогеров и высказываний военных дает основание предположить, что ВСУ постепенно уходят из большей части разрушенной Авдеевки, а некоторые из них оказались в окружении.

Авдеевка находится в нескольких километрах от Донецка, и оказалась на линии фронта еще во время локальной войны в Донбассе. После полномасштабного нападения России, гарнизон Авдеевского укрепрайона успешно отбивал попытки россиян продвинуться на этом направлении.

В начале октября армия РФ начала массированный штурм авдеевского выступа и его флангов. Как сообщают украинские военные, за четыре месяца атак россияне потеряли много тысяч солдат и сотни единиц бронетехники.

Площадь города - 29 кв. км.. Сейчас это вытянутая с юго-востока на северо-запад полоса руин шириной в два-три километра и длиной десять километров.

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