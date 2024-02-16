Видео ⟩ 150 км/ч: полицейские в одном месте с разницей в полчаса поймали двух "гонщиков"

В среду, 14 февраля, в 11:44 сотрудники отдела реагирования Государственной полиции в Коценской волости Валмиерского края остановили водителя, превысевшего скорость. Водитель Mercedes-Benz ехал по дороге Инчукалнс - Валмиера - граница Эстонии со скоростью 151 км/ч в направлении Валмиеры, в месте, где разрешенная скорость движения составляет всего 90 километров в час.

В 12:17, на том же участке дороги водитель автомобиля Hyundai ехал со скоростью 150 км/ч. Согласно Закону о дорожном движении, водителям за такие нарушения грозит штраф от 240 до 480 евро и лишение права управления транспортным средством на три месяца.

Государственная полиция призывает водителей не проявлять неосторожность и помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность и здоровье не только водителя транспортного средства, но и других участников дорожного движения.

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