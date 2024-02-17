"Стратегически важно". Западные эксперты о боях за Авдеевку

Какого развития событий стоит ожидать в ближайшие дни на Авдеевском направлении и какое влияние это может оказать на дальнейший ход военных действий, DW спросила военных аналитиков из Германии, Австрии и Великобритании.

Стратегическое военное значение Авдеевки

Авдеевка с начала военных действий на востоке Украины в 2014 году находится на передовой. Когда-то здесь проживало около 30 тысяч гражданских, из которых, по состоянию на начало февраля 2024 года, оставалось лишь около 900 человек. Городок ранее был известен как центр тяжелой промышленности, прежде всего, благодаря здешнему коксохимическому заводу - в народе просто "Коксохим". Сегодня - это самый большой украинский форпост на оккупированных Россией территориях Донецкой области. По словам обозревателей, это своеобразные "ворота в Донецк" и фактически в его окрестности.

Военный эксперт Нико Ланге Фото: DW

Следовательно, контроль над этим населенным пунктом представляет как стратегическое, так и символическое значение для обеих сторон, а также может служить плацдармом для дальнейшего продвижения армий. "Для России захват Авдеевки - это возможность доказать, что она способна завоевывать новые территории. Для Украины - это вопрос удержания городов и нанесения потерь российской стороне", - комментирует эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange).