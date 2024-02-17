ГУР знает, кто виновен в отравлении жены Буданова и намекает на ответ в РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью французской газете Liberation открыто рассказал об отравлении своей жены в прошлом году.

"Моя жена чувствует себя лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много", - заявил он в интервью.

По данным украинских источников, Буданов к настоящему времени пережил как минимум десять покушений.

На вопрос, знает ли он, кто виновен в отравлении, Буданов ответил: "Конечно знаю". После чего добавил:

"Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут.”

В конце ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова была госпитализирована после нескольких дней жалоб на тошноту.

Издание "Украинская правда" процитировала информатора, который утверждал, что 30-летней женщине давали пищу, отравленную мышьяком и ртутью. Несколько сотрудников Главного управления разведки также были отравлены.