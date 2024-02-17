ГУР знает, кто виновен в отравлении жены Буданова и намекает на ответ в РФ

В ноябре прошлого года жена главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова попала в больницу с отравлением. Теперь в интервью ее супруг утверждает, что знает организаторов отравления и пригрозил "ответными действиями" на территории России.
Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью французской газете Liberation открыто рассказал об отравлении своей жены в прошлом году.
"Моя жена чувствует себя лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много", - заявил он в интервью.
По данным украинских источников, Буданов к настоящему времени пережил как минимум десять покушений.
На вопрос, знает ли он, кто виновен в отравлении, Буданов ответил: "Конечно знаю". После чего добавил:
"Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут.”
В конце ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова была госпитализирована после нескольких дней жалоб на тошноту.
Издание "Украинская правда" процитировала информатора, который утверждал, что 30-летней женщине давали пищу, отравленную мышьяком и ртутью. Несколько сотрудников Главного управления разведки также были отравлены.
В конце января газета Kyiv Post сообщила, что состояние Будановой "намного лучше". По информации издания, она до сих пор находится на лечении в Украине.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Марианна Буданова постоянно проживала в рабочем кабинете главы ГУР.
Российские спецслужбы неоднократно обвинялись в использовании отравляющих веществ против противников кремлевского режима. У Анны Политковской, журналистки, критикующей Кремль, было диагностировано тяжелое отравление в 2004 году. Через два года ее убили в Москве.
Российские спецслужбы неоднократно обвинялись в использовании отравляющих веществ против противников московского режима. Анне Политковской, журналистке, критикующей Кремль, диагностировали тяжелое отравление после полета в 2004 году. Через два года ее расстреляли в Москве.
В том же году критик Путина Александр Литвиненко умер в Лондоне после покушения с использованием радиоактивного полония.
В 2020 году оппозиционер Алексей Навальный чудом выжил после отравления "Новичком". Навальный, которому исполнилось 47 лет, умер в российской исправительной колонии.
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