Видео ⟩ Киев: Бои в Авдеевке тяжелее, чем были в Бахмуте

"Ситуация очень динамичная в том смысле, что она постоянно меняется, потому что давление с российской стороны просто экстремальное", - сказал Бородин.

"Если сравнивать, например, с Бахмутом, с "Вагнерами", против которых мы выступали, то здесь гораздо сложнее", - пояснил он.

"Потому что русские стягивают сюда все силы своей армии. Это не только крупные пехотные подразделения, но и бронетехника, FPV-дроны, управляемые авиабомбы, фосфор, разные виды газов - не так уж и много, но случаи были. Не смертельно, но выбивает человека", - пояснил Бородин.

Третя штурмова бригада ЗСУ показала кадри з підвалів Авдіївського коксохіму pic.twitter.com/XqcuA2g8Uk — Новини Донбасу (@novostidnua) February 16, 2024

"Они используют все, чем когда-либо пользовались", — добавил он. Россияне "ничего не жалеют", поэтому удары по Авдеевке кажутся им "принципиальным политическим решением", сказал Бородин.

В ударах россияне теряют много бронетехники и солдат – как регулярных частей, так и спецподразделений ГРУ. Несмотря на потери, противник всегда получает резервы, "то есть - врага меньше не становится", - сказал Бородин.

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